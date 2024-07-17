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Trump'a ikinci suikast girişimi mi? Cumhuriyetçilerin mitinginde polis 1 kişiyi öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Donald Trump, Suikast Girişimi, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Donald Trump'a suikast girişiminin ardından polis, Cumhuriyetçilerin mitinginde bıçakla saldıran bir kişiyi öldürdü. Görgü tanıklarının aktardığına göre güvenlik güçleri şüpheli kişiye 7 el ateş etti.

Eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi henüz tazeliğini korurken, ABD'de Cumhuriyetçilerin mitinginde bir olay daha yaşandı.

TRUMP'A İKİNCİ SUİKAST GİRİŞİMİ Mİ?

Trump, birkaç gün önce Pensilvanya'da gerçekleştirilen mitingde  20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks adlı saldırganın silahından çıkan kurşunlarla kulağından yaralanmıştı. Saldırının hemen ardından seçim çalışmalarını sürdüren Trump'ın da katıldığı Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde polisin 1 saldırganı öldürdüğü öğrenildi.

Trump'a ikinci suikast girişimi mi? Cumhuriyetçilerin mitinginde polis 1 kişiyi öldürdü - 1. Resim

TRUMP KULAĞINDA BANDAJLA KONGREDE

Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne kulağında bandajla katıldı.

Trump'a ikinci suikast girişimi mi? Cumhuriyetçilerin mitinginde polis 1 kişiyi öldürdü - 2. Resim

ABD POLİSİ ŞÜPHELİ BİRİNİ TESPİT ETTİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

Trump'a ikinci suikast girişimi mi? Cumhuriyetçilerin mitinginde polis 1 kişiyi öldürdü - 3. Resim

ELİNDEKİ BIÇAĞI SAVURDU, POLİS TEREDDÜT ETMEDİ

Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

7 EL ATEŞ EDİLDİ

Görgü tanıkları 3 polisin şüpheli kişiye 7 el ateş ettiğini ve ölen kişinin evsiz olduğunu söyledi. 

Öte yandan Cumhuriyetçilerin kongresine ülkenin dört bir yanından gelen yaklaşık 50 bin kişi katılıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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