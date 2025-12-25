Türkiye Gazetesi
Trump'ı uyardılar! Türkiye olmadan bu oyun kurulmaz
Atlantik Konseyi ,Abraham Anlaşmaları'nın potansiyelini Türkiye'nin dahil olmasıyla gerçekleştirebileceğini belirterek Trump yönetimini Ankara'yı eşit ortak olarak dahil etmeye çağırdı.
Özetle DinleTrump'ı uyardılar! Türkiye olmadan bu oyun kurulma...
Kaydet
Dünya 5 saat önce
ABD basınında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan yeni düzen arayışlarında rolü gündeme geldi.
- Atlantik Konseyi'nde yayımlanan bir yazıda 'Abraham Anlaşmaları'nın potansiyeli Türkiye olmadan gerçekleşmez' denildi.
- Bu sürecin Türkiye dışlanarak ilerleyemeyeceği belirtildi.
- Ankara’nın eşit bir ortak olarak dahil edilmesi, bölgesel entegrasyonu güçlendirir ve Orta Doğu’da kalıcı bir düzenin önünü açar
- Atlantik Konseyi ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından biridir.
- Trump yönetimi uyarıldı.
0:00 0:00
1x
Doğu Akdeniz’den Orta Doğu’ya uzanan yeni düzen arayışlarında Türkiye’nin rolü ABD basınında gündeme geldi.
ABD’nin en önemli düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi’nde yayımlanan yazıda “Abraham Anlaşmaları’nın potansiyeli Türkiye olmadan gerçekleşmez” denildi
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Trump'ın Türkiye baskısı sonuç verdi! Tel Aviv basını duyurdu: Netanyahu Türk askerlerinin gelmesine izin verecek ama bir şartla
Bu sürecin Türkiye dışlanarak ilerleyemeyeceği belirtilerek “Ankara’nın eşit bir ortak olarak dahil edilmesi, bölgesel entegrasyonu güçlendirir ve Orta Doğu’da kalıcı bir düzenin önünü açar” ifadeleriyle Trump yönetimi uyarıldı..
Bizi Takip Edin
YORUMLAR