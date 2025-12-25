Atlantik Konseyi ,Abraham Anlaşmaları'nın potansiyelini Türkiye'nin dahil olmasıyla gerçekleştirebileceğini belirterek Trump yönetimini Ankara'yı eşit ortak olarak dahil etmeye çağırdı.

Doğu Akdeniz’den Orta Doğu’ya uzanan yeni düzen arayışlarında Türkiye’nin rolü ABD basınında gündeme geldi.

ABD’nin en önemli düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi’nde yayımlanan yazıda “Abraham Anlaşmaları’nın potansiyeli Türkiye olmadan gerçekleşmez” denildi

ABD Başkanı Trump

Bu sürecin Türkiye dışlanarak ilerleyemeyeceği belirtilerek “Ankara’nın eşit bir ortak olarak dahil edilmesi, bölgesel entegrasyonu güçlendirir ve Orta Doğu’da kalıcı bir düzenin önünü açar” ifadeleriyle Trump yönetimi uyarıldı..

