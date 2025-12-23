ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye girmesiyle Gazze’de kurulması planlanan uluslararası güç denkleminde dengeler değişiyor. Tel Aviv basınına göre, Netanyahu yönetimi Türkiye’nin sahada yer almasına tamamen kapıyı kapatmıyor. Yoğun diplomatik baskı altında kalan İsrail’in, Türk askerine şartlı bir yeşil ışık yakabileceği öne sürüldü.

İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, bazı şartların karşılanması halinde Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan uluslararası barış gücüne katılmasına tamamen kapıyı kapatmıyor. Maariv gazetesinin aktardığı bilgilere göre son günlerde kapalı kapılar ardında yürütülen yoğun temaslar, Kudüs yönetimini ciddi bir baskı altına aldı.

ANKARA İÇİN ULUSLARARASI ISRAR ARTIYOR: NETANYAHU PES ETTİ

Görüşmelere yakın kaynaklar, Türkiye’nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne dahil edilmesi için İsrail’e güçlü bir diplomatik baskı uygulandığını aktardı. İddialara göre Netanyahu bu baskıya direnmekte zorlanıyor. Kaynaklar "Netanyahu pes etmenin ucunda" dedi.

ABD, Katar ve arabulucu aktörlerin, Türkiye’nin sahada yer almasını “istikrar için kritik” bir adım olarak gördüğü ifade edildi.

Washington’un kamuoyuna İsrail vetosunu kabullenmiş görüntüsü verdiği, ancak perde arkasında Türkiye konusunda geri adım atmadığı açıklandı.

Trump'ın Türkiye baskısı sonuç verdi! Tel Aviv basını duyurdu: Netanyahu Türk askerlerinin gelmesine izin verecek ama bir şartla

TRUMP TÜRKİYE’Yİ SÜRECİN İÇİNDE GÖRMEK İSTİYOR

İsrailli kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik ilerleme sağlayabildiğini ve bölgesel istikrarı yönlendirebildiğini göstermek istiyor. Bu nedenle ilk aşamada sembolik ya da sınırlı da olsa bir Türk katılımını zorlaması ihtimali yüksek görülüyor.

Yaklaşan Trump-Netanyahu görüşmesinin bu başlıkta belirleyici olacağı ifade edildi.

İSRAİL’DE TÜRKİYE ENDİŞESİ DERİN

İsrail yönetimi ise Türkiye’nin Gazze’ye girişinin “kırmızı çizgilerden geri adım” olarak algılanmasından rahatsız.

Netanyah udaha önce de sahada sorumluluk üstlenecek gerçek bir çok uluslu gücün kurulmasının ciddi pratik sorunlar barındırdığını bahane etmişti. Buna rağmen Türkiye’nin dışlanmasının, diğer ülkelerin de barış gücüne katılımını zorlaştıracağı kabul etmek zorunda kaldı.

NETANYAHU’DAN TRUMP’A KESKİN “HAYIR” BEKLENMİYOR

İsrail basını, Netanyahu’nun Trump ile görüşmeye Türkiye konusunda kesin bir “Hayır” ile gitmesini beklemiyor.

Başbakanın doğrudan bir gerilimden kaçınacağı, “Evet, ama” formülüyle şartlar öne süreceği belirtildi:

"Netanyahu hem Washington’u karşısına almamak hem de iç kamuoyunu kontrol altında tutmak istiyor"

Kaynaklara göre İsrail, Türkiye üzerindeki vetoyu ancak net siyasi şartlarla kaldırmaya sıcak bakıyor. Bu şartlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert söylemleriyle ilgili kamuoyuna açık ya da diplomatik bir çerçevede yeni bir tutum ortaya koymasının beklendiği ifade edildi.

"ANKARA İRAN GİBİ KONUŞURSA KABUL EDEMEYİZ"

İsrailli kaynakların Trump’a iletmek istediği temel mesaj net. İsrail basını, "Türkiye, İran’a benzer bir dil kullandığı sürece İsrail ne güvenlik ne de kamuoyu açısından Gazze’de Türk varlığını kabul edebilir. Buna karşılık Trump’ın tansiyonu düşüren bir diplomatik sürece öncülük etmesi halinde Netanyahu’nun esneklik göstermesi mümkün görülüyor." yorumunu paylaştı.

DİPLOMATİK GÜÇ SAVAŞI KAPIDA

Netanyahu-Trump görüşmesi öncesi dile getirilen senaryolardan biri, Trump’ın İsrail’e başka cephelerde güçlü destek sunup karşılığında Türkiye konusunda esneklik istemesi.

Kaynaklar henüz kesin bir karar alınmadığını vurguladı ancak yaklaşan temasın İsrail ile ABD arasında ciddi bir diplomatik güç sınavına dönüşeceği ileri sürüldü.

