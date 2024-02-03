Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Trump'ın 2020 seçimlerine hile karıştırmakla suçlandığı davada yeni gelişme

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Trump&#039;ın 2020 seçimlerine hile karıştırmakla suçlandığı davada yeni gelişme
    Abd, Donald Trump, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerine hile karıştırmakla suçladığı dava ertelendi. Ertelemenin sebebi ise Trump'ın Oval Ofis'te görev yaptığı sırada gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yargılanamayacağını iddia eden temyiz başvurusu.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, '2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi' suçlamasıyla yargılandığı davanın görüleceği duruşma ertelendi.

    CNN'in haberine göre, erteleme haberini davaya bakan hakim Tanya Chutkan duyurdu. Chutkan'ın erteleme kararı olmasaydı duruşma, 4 Mart'ta Washington'da başlayacaktı. 

    DAVA NEDEN ERTELENDİ?

    Davadaki erteleme, eski başkanın Oval Ofis'te görev yaptığı sırada gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yargılanamayacağını iddia eden temyiz başvurusundan kaynaklanıyor. Yargıç, temyiz süreci devam ederken savcıların dilekçe vermesini yasakladı ve Trump'ın hukuk ekibinin duruşmaya hazırlanmak için tam yedi aylık bir süreye sahip olacağını açıkça belirtti.

    NE OLMUŞTU?

    Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

    2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.

    Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.

    Trump, hakkında açılan diğer davalar için, 2016 seçim kampanyası sırasında bir kadına "sus payı" ödemekle ilgili suçlamalar nedeniyle 25 Mart 2024'te New York'ta, devlete ait gizli belgeleri Mar-a-Lago'daki malikanesinde saklamakla ilgili dava için de 14 ve 20 Mayıs'ta Florida'da hakim karşısına çıkacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdDonald Trump
    Haberler > Dünya > Trump'ın 2020 seçimlerine hile karıştırmakla suçlandığı davada yeni gelişme
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Atina'da bombalı saldırı! Gazeteyi arayıp süre verdiler, bakanlık önünde patlattılar - DünyaGazeteyi arayıp süre verdiler, bakanlık önünde patlattılarParis'teki tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Yaralılar var - DünyaParis'te bıçaklı saldırı! Yaralılar varKuzey Kore 'süper büyük savaş başlığı' taşıyan füzeyi ateşledi - DünyaKuzey Kore 'süper büyük savaş başlığı' taşıyan füzeyi ateşlediŞili'de OHAL! Alevler evlere sıçradı, 10 kişi öldü - DünyaŞili'de OHAL! Alevler evlere sıçradı, 10 kişi öldüABD, İran'a karşı saldırıya geçti: 85 hedef bombalandı - DünyaABD, 'intikam saldırısı'nı başlattıABD ve İsrail, Suriye ve Lübnan’daki İran hedeflerini eş zamanlı bombardımana başladı - Dünyaİran hedeflerine bombardıman başladıABD ve İngiltere'den Yemen'e ağır bombardıman - DünyaYemen'e ağır bombardımanGazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı - DünyaGazze'de İsrail depremiGazze'ye yardımlar kesildi, kriz derinleşti: BM'den UNRWA tepkisi - DünyaGazze'ye yardımlar kesildi, kriz derinleştiABD'de metal kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu - DünyaMetal kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu
    Sonraki Haber Yükleniyor...