Trump'ın 2020 seçimlerine hile karıştırmakla suçlandığı davada yeni gelişme

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerine hile karıştırmakla suçladığı dava ertelendi. Ertelemenin sebebi ise Trump'ın Oval Ofis'te görev yaptığı sırada gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yargılanamayacağını iddia eden temyiz başvurusu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, '2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi' suçlamasıyla yargılandığı davanın görüleceği duruşma ertelendi.

CNN'in haberine göre, erteleme haberini davaya bakan hakim Tanya Chutkan duyurdu. Chutkan'ın erteleme kararı olmasaydı duruşma, 4 Mart'ta Washington'da başlayacaktı.

DAVA NEDEN ERTELENDİ?

Davadaki erteleme, eski başkanın Oval Ofis'te görev yaptığı sırada gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yargılanamayacağını iddia eden temyiz başvurusundan kaynaklanıyor. Yargıç, temyiz süreci devam ederken savcıların dilekçe vermesini yasakladı ve Trump'ın hukuk ekibinin duruşmaya hazırlanmak için tam yedi aylık bir süreye sahip olacağını açıkça belirtti.

NE OLMUŞTU?

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.

Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.

Trump, hakkında açılan diğer davalar için, 2016 seçim kampanyası sırasında bir kadına "sus payı" ödemekle ilgili suçlamalar nedeniyle 25 Mart 2024'te New York'ta, devlete ait gizli belgeleri Mar-a-Lago'daki malikanesinde saklamakla ilgili dava için de 14 ve 20 Mayıs'ta Florida'da hakim karşısına çıkacak.