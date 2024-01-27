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    • Mahkemeden tecavüz suçlamasıyla yargılanan Trump için karar

    Eski ABD Başkanı Trump'ın tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Trump, yazar E. Jean Carroll'a 83 milyon dolar tazminat ödeyecek. Eski Başkan'ın karara ilk yorumu ise "Tamamen saçmalık" oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Donald Trump, Dava, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a yönelik 'hakaret, iftira ve tecavüz'le yargılandığı davada nihai karar çıktı.

    New York'ta uzun süredir devam eden davada jüri, eski ABD Başkanı'nın, yazar Carroll'ın itibarına verdiği zararı gerekçe göstererek Trump'ı toplam 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

    'TAMAMEN SAÇMALIK'

    Kararı öğrenen Carroll, avukatına sarılarak sevinç gösterisinde bulunurken Trump ise Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, "Tamamen saçmalık. Bu karara hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu Amerika değil" sözleriyle ilk tepkisini dile getirdi.

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    Öte yandan Trump, Carroll'ın avukatı Roberta Kaplan'ın Manhattan Federal Mahkemesi'ndeki kapanış konuşmasına başlamasından kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde savunma masasındaki yerinden kalkarak çıkış kapısına doğru yürüdü. 

    DAVAYA DAİR

    Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüş, Trump ise iddiaları reddetmişti.

    Trump, Caroll tarafından açılan 'tecavüz ve hakaret' davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini bildirmişti.

    İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir 'zarar tazminatı' davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

    New York'ta 16 Ocak'ta başlayan 'zarar tazminatı' davasında 9 kişilik jüri, bu defa sadece, Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Donald TrumpDava
    Haberler > Dünya > Mahkemeden tecavüz suçlamasıyla yargılanan Trump için karar
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