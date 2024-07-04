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Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasında 3'lü zirve sonrası ortak açıklama

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Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasında 3&#039;lü zirve sonrası ortak açıklama
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Dünya Haberleri

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasında 3'lü toplantı sonrası ortak açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda Gazze, Kıbrıs, Keşmir ve İslamofobi gibi konuların masaya yatırıldı. Bakanlık, terörle mücadelede üç ülkenin işbirliğinin önemini teyit ettiğini açıkladı.

Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya geldi.

Üçlü zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınırken Gazze, Kıbrıs, Keşmir ve İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasında 3'lü zirve sonrası ortak açıklama - 1. Resim
 
Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasında gerçekleştirilen 3'lü zirve sonrası açıklama yaptı. Zirveden yapılan ortak açıklamaya göre 3 ülke terörle mücadelede konusunda işbirliğini teyit etti.
 
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 3 Temmuz 2024 tarihinde Astana'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle bir araya gelmişlerdir.

Üçlü Zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınmış; Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirilmiştir.

Zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınması kararlaştırılmış; dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiştir.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır.

İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulanmıştır.

Terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir.

Üçlü iş birliği sürecinin müteakip toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır."

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