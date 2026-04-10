Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen ROKETSAN üretim tesisi açılış töreninde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen yeni nesil füze sistemleri, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Özellikle SİPER sisteminin Rus S-400’lerine benzediğini belirten Yunan medyası, Yunan ordusuna 'acil hazırlık' çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Lalahan’da gerçekleştirilen ROKETSAN tesis açılışı ve seri üretim teslimat töreni, Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Türkiyenin füze sistemleri Yunanistanı endişelendirdi! Yunan basınında dikkat çeken S-400 vurgusu

Yunanistan basınından Pentapostagma, TSK envanterine giren yerli ve milli sistemleri kapsamlı bir analizle manşete taşıdı. Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarını işaret eden gazete, "Ankara, Kıbrıs adası, Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de Mavi Vatan ilkesine uygun çalışmalar yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

SİPER VE TAYFUN DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

ROKETSAN'ın kritik füze ve silah sistemleri ile yeni tesislerin teslimatı için bir tören düzenlediği ifade edilen haberde TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemleri ile ÇAKIR ve SOM füzeleri ve MAM-T ve MAM-L gibi çeşitli mühimmatların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi yatırımlarına hız verdiğini vurgulanan haberin detaylarında, 7 Nisan’daki törenle teslim edilen TAYFUN, SİPER, ATMACA ve HİSAR gibi sistemlerin teknik kapasiteleri ele alındı. Özellikle SİPER hava savunma sistemine ayrı bir parantez açan Yunan basını, "Modern hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen SİPER sistemi, Rus yapımı S-400 füzeleriyle eşdeğer bir güce sahip. İran savaşının gösterdiği üzere, ROKETSAN bu tür stratejik sistemlere olan ihtiyaca anında karşılık verdi." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan yeni teslimatların Çelik Kubbe'nin hızla gelişme noktasında olduğunu gösterdiği ifade edildi.

"BİZ İÇ ÇEKİŞMELERLE VAKİT KAYBEDERKEN KOMŞUMUZ HIZLA SİLAHLANIYOR"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişi karşısında Atina yönetiminin pasif kaldığını savunan Pentapostagma, Yunan ordusunun bir an önce teyakkuza geçmesi gerektiğini belirtti. "Biz iç çekişmelerle vakit kaybederken komşumuz hızla silahlanıyor" değerlendirmesinde bulunan gazete, Yunanistan'daki mevcut siyasi belirsizliğin savunma kapasitesini zayıflattığına dikkat çekti.

ROKETSAN üretimi yeni sistemlerin Türk ordusuna önemli avantajlar sağlayacağına vurgu yapan gazete, Yunan ordusunun teyakkuza geçmesi gerektiğini söyledi.

