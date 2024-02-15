Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Türkiye'nin kararı tepki çekmişti... NATO'dan 'Montrö Anlaşması' açıklaması

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Brüksel, NATO, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bir ay önce İngiltere, Ukrayna'ya mayın gemisi göndermiş ancak Türkiye, Karadeniz'de gerilimi azaltmak adına Montrö Anlaşmasına dayanarak gemilerin geçişine izin vermemişti. Tepki çeken karar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda da gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan NATO Sekreteri Stoltenberg, çok önemli bir mesaj verdi.

    Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO müttefiklerince kritik bir toplantı gerçekleştirildi.  NATO'ya üye ülkelerin Savunma Bakanları'nın katıldığı toplantıda Montrö sorusu gündeme damga vurdu.

    Geçtiğimiz ay İngiltere, Ukrayna'ya mayın avlama gemileri göndermiş ancak Türkiye gemilerin boğazdan geçişine izin vermemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da NATO üyesi Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaş devam ettiği sürece gemilerin İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanmasına izin vermeyeceğini müttefiklerine bildirdiği belirtilmişti.

    Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'de gerilimin tırmanmasını önlemek için Montrö Anlaşması'nı tarafsız ve titiz bir şekilde uyguladığı ifade edilmişti.

    NATO'DA MONTRÖ MESAJI

    Konu NATO Savunma Toplantısı'nın gündemine de taşındı. Bir gazetecinin Ukrayna'ya gönderilen gemilerin Boğazlar'dan geçip geçemeyeceğini sorması üzerine  NATO Sektereri Stoltenberg'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 

    Türkiye'nin kararı tepki çekmişti... NATO'dan 'Montrö Anlaşması' açıklaması

    BOĞAZLAR DONANMA GEMİLERİNE KAPALI

    Stoltenberg, Montrö Anlaşması'na saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak, “Montrö Anlaşması, Karadeniz'e açılan boğazların artık donanma gemilerine kapalı olduğu anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Rusya'nın Karadeniz'e daha fazla donanma gemisi sokamayacağı anlamına da geliyor." dedi.

    TAHIL KORİDORU HATIRLATMASI

    Ukrayna'nın Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile birlikte oluşturduğu yeni rotayı hatırlatan Stoltenberg, "Bu sayede Karadeniz üzerinden önemli miktarda tahıl ve diğer ürünleri ihraç edebildiler. Dolayısıyla NATO Müttefikleri arasındaki yakın işbirliğini sürdürmemiz, Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosunu geri püskürtme çabalarını desteklemeye ve Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Dünya > Türkiye'nin kararı tepki çekmişti... NATO'dan 'Montrö Anlaşması' açıklaması
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Wikileaks kurucusu Assange'ın eşinden iade davası öncesi çağrı: Julian'ı öldürme planı yaptılar - DünyaAssange'ın eşinden iade davası öncesi çağrı77 kişiyi katledip, tecridin kaldırılmasını istemişti... Norveçli Breivik'in davasından karar belli oldu - Dünya77 kişiyi katledip, tecridin kaldırılmasını istemişti... Norveçli Breivik'in davasından karar belli olduKritik NATO zirvesinde Türkiye vurgusu: Güney kanadımız için önemli - DünyaKritik zirvede Türkiye vurgusu: Güney kanadımız için önemliTrump'ın ilk ceza davasının tarihi belli oldu - DünyaTrump'ın ilk ceza davasının tarihi belli olduMaskeler geri döndü! Tayland'da hava kirliliği alarm zillerini çaldırdı - DünyaMaske geri döndü!İsrail işkencesinin izi bileklerinde: Tutuklanan yaşlı kadın hastaneye sığındı - Dünyaİsrail işkencesinin izi bileklerindeAlman bakan bölgede değişen tehditleri işaret etti: Silahlanmalıyız - DünyaAlman bakan bölgede değişen tehditleri işaret etti: SilahlanmalıyızBiden mı Trump mı? Putin tarafını seçti - DünyaPutin tarafını seçtiİsrail güçlerinden yeni baskın! Nasser Hastanesi'ni 'kışlaya' çevirdiler - Dünyaİsrail'den Nasser Hastanesi'ne yeni baskın"Uzaya nükleer silah konuşlandıracaklar" iddiası sonrası Rusya'dan ilk açıklama - DünyaGündemi sarsan iddiayla ilgili Moskova'dan ilk açıklama
    Sonraki Haber Yükleniyor...