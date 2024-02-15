Türkiye'nin kararı tepki çekmişti... NATO'dan 'Montrö Anlaşması' açıklaması

Bir ay önce İngiltere, Ukrayna'ya mayın gemisi göndermiş ancak Türkiye, Karadeniz'de gerilimi azaltmak adına Montrö Anlaşmasına dayanarak gemilerin geçişine izin vermemişti. Tepki çeken karar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda da gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan NATO Sekreteri Stoltenberg, çok önemli bir mesaj verdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO müttefiklerince kritik bir toplantı gerçekleştirildi. NATO'ya üye ülkelerin Savunma Bakanları'nın katıldığı toplantıda Montrö sorusu gündeme damga vurdu.

Geçtiğimiz ay İngiltere, Ukrayna'ya mayın avlama gemileri göndermiş ancak Türkiye gemilerin boğazdan geçişine izin vermemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da NATO üyesi Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaş devam ettiği sürece gemilerin İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanmasına izin vermeyeceğini müttefiklerine bildirdiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'de gerilimin tırmanmasını önlemek için Montrö Anlaşması'nı tarafsız ve titiz bir şekilde uyguladığı ifade edilmişti.

NATO'DA MONTRÖ MESAJI

Konu NATO Savunma Toplantısı'nın gündemine de taşındı. Bir gazetecinin Ukrayna'ya gönderilen gemilerin Boğazlar'dan geçip geçemeyeceğini sorması üzerine NATO Sektereri Stoltenberg'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

BOĞAZLAR DONANMA GEMİLERİNE KAPALI

Stoltenberg, Montrö Anlaşması'na saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak, “Montrö Anlaşması, Karadeniz'e açılan boğazların artık donanma gemilerine kapalı olduğu anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Rusya'nın Karadeniz'e daha fazla donanma gemisi sokamayacağı anlamına da geliyor." dedi.

TAHIL KORİDORU HATIRLATMASI

Ukrayna'nın Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile birlikte oluşturduğu yeni rotayı hatırlatan Stoltenberg, "Bu sayede Karadeniz üzerinden önemli miktarda tahıl ve diğer ürünleri ihraç edebildiler. Dolayısıyla NATO Müttefikleri arasındaki yakın işbirliğini sürdürmemiz, Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosunu geri püskürtme çabalarını desteklemeye ve Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.