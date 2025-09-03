Uçağa alınmayan yolcunun yaptığı pes dedirtti! Ortalık karıştı, çevredekiler şaşkına döndü

30 Ağustos Cumartesi günü İrlanda’daki başkentindeki Dublin Havalimanı ilginç anlara sahne oldu. Sarhoş olduğu iddia edilen bir yolcu, uçağa alınmaması üzerine öfkelenerek havalimanının anons sistemini ele geçirdi.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ten gelen 20 yaşındaki Nadine Richardson, o anları TikTok hesabından saniye saniye paylaştı. Adamın sesini duyunca şok olduğunu belirten Richardson, bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi.

''BENİ NEDEN ALMADIN?''

Videoda, sarhoş yolcunun ''Beni neden uçağa almadın?'' diyerek bağırdığı anlar yer alıyor. Sesi duyan yolcular şaşkına dönerken kısa bir süre sonra gülmeye başlıyor.

BİNLERCE KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

''Dublin havaalanı bir simülasyon, kimse beni aksine ikna edemez.'' notuyla paylaşılan görüntüler, 143 bin kez görüntülenirken 10 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

''ÜCRETSİZ EĞLENCE KONUSUNDA RAKİPSİZ''

Bir kullanıcı, ''Dublin Havaalanı ücretsiz eğlence konusunda rakipsizdir.'' yorumunu yaparken başka bir kullanıcı ise esprili bir dille, ''Dublin havaalanında Pier D/Ryanair kapılarına doğru yürümek başka bir boyuta girmek gibi. Bazen bir hayvanat bahçesi gibi.'' ifadelerinde bulundu.