Uçakların sevkiyatı 2 ay önce planlanmış! İngiltere'nin F-35'leri İran'ı vurmuştu

İngiltere'nin F-35 parçalarını İsrail'e dolaylı yollardan sevk ettiği ortaya çıktı, bu transferin Gazze'deki savaş suçlarında kullanıldığı iddia ediliyor. Hukukçular ve aktivistler, İngiltere'nin uluslararası ceza sorumluluğuyla karşılaşabileceği uyarısında bulunurken, İsrail'in bu uçakları 900 kiloluk ölümcül bombalarla donattığı belirtiliyor.

İngiltere merkezli Declassified UK ve The Ditch platformlarının ulaştığı kargo belgelerine göre, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağı parçaları, geçtiğimiz ay İngiltere’nin Stansted Havalimanı üzerinden İsrail’e taşındı.

ÇOK ÖNCEDEN PLANLANMIŞ

ABD’nin Oklahoma kentinden 20 Mayıs’ta gönderilen parçalar, Memphis Havalimanı üzerinden 21 Mayıs’ta Londra Stansted Havalimanı’na ulaştı. Burada “gümrük temizliği gecikmesi” nedeniyle 6 gün bekletilen parçalar, Paris ve Köln üzerinden 29 Mayıs’ta Tel Aviv’e, ardından da 5 Haziran’da İsrail’in Negev Çölü’ndeki Nevatim Hava Üssü’ne gönderildi.

Uçakların İsrail'e sevkinin 20 Mayıs'ta planlanmış olması, akıllara saldırının çok daha önceden ön görülerek ve planlandığını getirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçaklarının konuşlandığı bu üs, İran’a yönelik son hava saldırılarında aktif olarak kullanıldı. F-35’lerin “yakıt ikmali yapmadan uzun menzilli görev gerçekleştirecek şekilde modifiye edildiği” belirtiliyor.

İngiltere, Eylül 2024’te İsrail’e doğrudan F-35 parça ihracatını askıya almıştı. Ancak belgeler, bu kararın ardından bile parçaların üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e ulaştığını ortaya koyuyor.

"SAVAŞ SUÇLARINA ORTAKLIK" UYARISI

Global Legal Action Network’tan (GLAN) kıdemli hukukçu Dearbhla Minogue, “İngiltere’nin bu tür sevkiyatlara izin vermesi, yetkilileri uluslararası ceza sorumluluğuyla karşı karşıya bırakabilir” dedi. Minogue, İngiliz hükümetinin F-35’lerin savaş suçu teşkil edecek şekilde kullanıldığını kabul ettiğini hatırlatarak, “Daha fazla transferin derhal yasaklandığı ilan edilmeli” çağrısında bulundu.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, F-35 programının NATO ve diğer müttefiklerin savunmasındaki rolünü gerekçe göstererek, parçaların küresel yedek havuzlara gönderilmesini durdurmanın mümkün olmadığını savundu. Açıklamada, “İsrail, küresel F-35 filosunun yalnızca küçük bir kısmını işletiyor” ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DE KULLANILAN F-35'LER İÇİN 'BEAST MODE' ALARMI

Filistinli insan hakları örgütü Al-Haq tarafından desteklenen hukuki itirazda, İsrail’in F-35 savaş uçaklarını 900 kiloluk bombaları taşıyabilecek şekilde modifiye ettiği ve bu mühimmatın 300 metre çapında ölümcül etkiye sahip olduğu bildirildi. BM İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı bir komisyon ise bu bombaların “ciğerleri ve sinüsleri patlatabildiği ve uzuvların metrelerce uzağa savrulmasına yol açabildiği” uyarısında bulundu.

İşçi Partisi Milletvekili Jeremy Corbyn, “Her gün, İngiltere’nin savaş suçlarına olan ortaklığının ne kadar derin olduğu daha da netleşiyor,” diyerek bağımsız ve kamuya açık bir soruşturma çağrısını yineledi. Corbyn, “F-35’lerin öldürdüğü insanlar, herkes gibi barış ve mutluluğu hak ediyor” dedi.

Filistinli aktivist Jeanine Hourani ise “Gazze’de halkımız katledilmeye devam ederken, İngiltere’nin bu soykırıma ortak olmasına karşı elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” diyerek, İngiltere’deki Arap toplumu içinde silah ambargosunu savunan kampanyaların süreceğini belirtti.