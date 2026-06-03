ABD’de Frontier Havayolları’na ait bir bir yolcu uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya ve kokpite girmeye çalışmasının ardından yaşanan arbede nedeniyle Miami’ye acil iniş yaptı. Olayda bir kabin görevlisinin boğazını sıktığı öne sürülen yolcu gözaltına alındı.

ABD’de Frontier Airlines’a ait San Juan–Chicago seferini yapan yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşanan güvenlik krizi nedeniyle rotasını değiştirerek Miami Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi. Yetkililer, 51 yaşındaki Juan Gabriel Reyes’in uçakta taşkınlık çıkararak hem mürettebatı hem de yolcuları tehlikeye attığını açıkladı.

Uçakta pes dedirten anlar! Acil çıkış kapısından atlamaya çalıştı, yetmedi kabin görevlisinin boğazına sarıldı

ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Miami-Dade Şerif Ofisi belgelerine göre olay, uçağın Porto Riko’dan havalanmasından yaklaşık 45 dakika sonra meydana geldi. Reyes’in huzursuz davranışlar sergileyerek uçaktan inmek istediği, ardından da acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı belirtildi. Mürettebatın müdahalesiyle engellenen yolcunun daha sonra kokpite yönelerek pilot kabininin kapısını zorlamaya çalıştığı aktarıldı.

Uçuş görevlilerinin sakinleştirmeye çalıştığı Reyes’in tuvaleti kullanmasına izin verildiği ancak burada da uygunsuz davranışlarda bulunduğu kaydedildi. Daha sonra farklı bir koltuğa alınan yolcu ile görev dışı bir kabin görevlisi arasında tartışma çıktı.

Uçakta pes dedirten anlar! Acil çıkış kapısından atlamaya çalıştı, yetmedi kabin görevlisinin boğazına sarıldı

KABİN GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE ATLAYARAK BOĞAZINI SIKTIĞI İDDİASI

CNN’in haberine göre Reyes, kabin görevlisinin eşyalarını kurcaladıktan sonra çıkan tartışmada görevlinin üzerine atlayarak boğazını sıktı.

Olayın ardından bazı yolcular ve uçuş ekibi birlikte hareket ederek Reyes’i kelepçe ve emniyet kemeri uzatıcılarıyla etkisiz hale getirdi. Ancak belgelerde, şüphelinin birkaç kez kelepçelerden kurtulmaya çalıştığı da yer aldı. Olay anına ilişkin görüntüler, müdahaleye katılan yolculardan biri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Uçakta pes dedirten anlar! Acil çıkış kapısından atlamaya çalıştı, yetmedi kabin görevlisinin boğazına sarıldı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın pazar gecesi yerel saatle 23.55’te Miami’ye güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı. Reyes, inişin ardından Miami-Dade Şerif Ofisi tarafından gözaltına alınarak FBI’a teslim edildi. Hakkında uçuş ekibine müdahale ve saldırı suçlamaları yöneltilen şüphelinin yargı süreci devam ediyor. Frontier Airlines ise uçağın birkaç saatlik gecikmenin ardından Chicago seferine devam ettiğini bildirdi.

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