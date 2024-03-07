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Zelenskiy, Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zelenskiy, Erdoğan&#039;la görüşmek üzere Türkiye&#039;ye geliyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, 8 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy yarın Türkiye'de olacak.

Erdoğan ile Zelenskiy arasında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ele alınacak. Aynı zamanda Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de masaya yatırılacak.

İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya platformu X'ye yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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