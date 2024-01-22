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    Ukrayna'ya Polonya kredisi! Yeni savunma paketi yolda

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Polonya'nın ülkesine yeni savunma paketi ile destek vereceğini ve krediyle silah sağlayacağını duyurdu.

    Ukrayna&#039;ya Polonya kredisi! Yeni savunma paketi yolda
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. İki ülke de tüm çağrı ve yaptırımlara karşı geri adım atmazken, Ukrayna ise bu süreçte dünyanın büyük bir bölümünden destek aldı. Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy, yeni savunma paketinin ise yolda olduğunu açıkladı.

    "UKRAYNA'YI SEÇMESİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

    Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştü. Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

    Zelenskiy, Tusk'un bu ziyaretinin başbakan olarak Avrupa Birliği (AB) dışındaki bir ülkeye yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirterek, "Bu tercihi, Ukrayna'da bulunma tercihini takdir ediyoruz. Polonya'nın, Ukrayna'yı seçmesini takdir ediyoruz" dedi.

    Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kendilerine verdiği destek için Polonya'ya ve halkına teşekkür etti.

    POLONYA'DAN YENİ SAVUNMA PAKETİ DESTEĞİ

    Görüşmede ikili ilişkilerin tüm alanlarını ele aldıklarına işaret eden Zelenskiy, "Polonya'nın yeni bir savunma paketi var. Devam eden bu desteği takdir ediyoruz. Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik daha büyük ölçekli silah alımları için işbirliğimizin yeni bir şekli var: Ukrayna için bir Polonya kredisi" ifadelerini kullandı.

    Zelenskiy, Tusk ile gelecekte ortak silah üretimi imkanlarını, Ukrayna'nın AB üyeliğine doğru ilerleyişi, Avrupa kurumlarıyla etkileşim konularında deneyim alışverişini ele aldıklarını aktardı.

    "AB'YE TAM ÜYELİKTE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

    Başbakan Tusk da Polonya'daki tüm siyasi güçlerin, Rus saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna'nın mevcut tüm araçlarla desteklenmesi gerektiği inancını paylaştığını kaydetti.

    Ukrayna'nın AB'ye mümkün olan en kısa sürede tam üye olması için yardımcı olmaya çalışacaklarını söyleyen Tusk, "Ayrıca diğer tüm formatlarda da işbirliği yapacağız. Bu nedenle bugün Devlet Başkanı'na (Zelenskiy) Polonya'nın NATO Vilnius Zirvesi'nde oluşturulan G7 ortak deklarasyonuna katıldığını bildirdim" dedi.

    Tusk, Ukrayna-Polonya iş projelerinin yanı sıra silah ve mühimmat üretiminde ortak yatırımların önemini vurgulayarak ayrıca Polonya'nın Ukrayna'nın yeniden inşasında yer almayı planladığını ve Polonya hükümetinin bu konudan sorumlu bir komiser atayacağını ifade etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    PolonyaUkrayna
    Haberler > Dünya > Ukrayna'ya Polonya kredisi! Yeni savunma paketi yolda
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