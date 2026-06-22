İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa kararı, ülkede son yıllarda sık sık yaşanan lider değişimlerine bir yenisini ekledi. Downing Street'te yaptığı açıklamayla görevinden ayrılacağını duyuran Starmer, yeni İşçi Partisi lideri seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıkladı. Starmer'ın ayrılığıyla birlikte, 20. yüzyılın başından bu yana görevinden istifa eden İngiltere başbakanlarının sayısı 13'e yükseldi.

LİDERLİK YARIŞI BAŞLIYOR Keir Starmer, İşçi Partisi liderliğinden ayrılacağını ve kararını Kral'a ilettiğini açıkladı. Parti yönetiminden yeni liderlik yarışının takvimini hazırlamasını isteyen Starmer, adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlayacağını, 16 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu. İşçi Partisi'nin yeni liderinin Eylül ayında belirlenmesi bekleniyor.

20. YÜZYILDAN BU YANA 13 BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından 1940 yılında görevden ayrılan Neville Chamberlain, modern dönemde istifa eden başbakanlar arasında yer aldı. Sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakan Winston Churchill ve Süveyş Krizi sonrasında istifa eden Anthony Eden de bu listeye girdi. 1963 yılında Profumo skandalının ardından Harold Macmillan görevinden ayrılırken, Margaret Thatcher ise 1990 yılında parti içindeki liderlik yarışında yeterli desteği alamayınca istifa etti.

BREXİT VE SİYASİ KRİZLER PEŞ PEŞE İSTİFALARI GETİRDİ 1997 seçim yenilgisinin ardından John Major görevini bırakırken, Tony Blair 2007 yılında İşçi Partisi liderliğinden ayrıldı. Gordon Brown ise 2010 genel seçimlerinin ardından istifa etti. Brexit referandumunun ardından David Cameron 2016 yılında görevden ayrıldı. Brexit anlaşmasını parlamentodan geçiremeyen Theresa May de 2019 yılında koltuğunu bıraktı.

BORIS JOHNSON VE LIZ TRUSS DA LİSTEDE Parti içindeki krizler ve siyasi tartışmaların ardından Boris Johnson 2022 yılında istifasını açıkladı. Liz Truss ise yalnızca 45 gün görevde kalarak İngiltere tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanlarından biri oldu ve görevinden ayrıldı.

SON İSİM KEIR STARMER OLDU Keir Starmer'ın istifasıyla birlikte son bir asırda görevinden ayrılan İngiltere başbakanlarının sayısı 13'e ulaştı. Yeni İşçi Partisi liderinin belirlenmesiyle birlikte İngiltere'de bir kez daha liderlik değişimi yaşanacak.

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