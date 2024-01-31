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    • Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı

    Uluslararası Adalet Divanı, Rusya’yı "Ukrayna’nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal etmesinden ötürü" suçlu buldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Uluslararası Adalet Divanı&#039;ndan Rusya kararı
    Rusya, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiği belirtti ve terörizmin finansmanı suçlamalarının soruşturulması talimatı verdi.

    Adalet Divanı, Ukrayna'nın tazminat talebini ise reddetti.

    Detaylar birazdan...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rusya
    Haberler > Dünya > Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
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