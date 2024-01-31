Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya’yı "Ukrayna’nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal etmesinden ötürü" suçlu buldu.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiği belirtti ve terörizmin finansmanı suçlamalarının soruşturulması talimatı verdi.
Adalet Divanı, Ukrayna'nın tazminat talebini ise reddetti.
Detaylar birazdan...
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi