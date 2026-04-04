Çinli teknoloji devi Tencent, evde yalnız kalan kedi ve köpekler için 24 saat boyunca kesintisiz yayın yapan bir kanal açtı. PetTV adlı kanalın renklerinin, ekran yenileme hızının ve ses frekanslarının hayvanların görme ve işitme duyularına uygun şekilde düzenlendiği aktarıldı.

Çin’in popüler dijital platformlarından Tencent, evde yalnız kalan kedi ve köpekler için kesintisiz yayın yapan PetTV isimli özel bir kanal açtı. Kanalda, banyo yapan ördek yavrularının sevimli görüntülerinden, mahallede dolaşan köpeklerin neşeli videolarına kadar pek çok içerik bulunuyor.

GÖRME VE İŞİTME DUYULARINA GÖRE AYARLANDI

Platform yetkilileri, PetTV’nin kedi ve köpeklerin duyusal algılarına uygun şekilde tasarlandığını belirtti. Kanalın renkleri, ekran yenileme hızı ve ses frekansları, hayvanların görme ve işitme duyularına göre optimize edildi.

Ünlü teknoloji devi müjdeyi verdi! Kedi ve köpeklere özel kanal açıldı

Tencent Video’nun yaptığı araştırmaya göre, köpek sahiplerinin yaklaşık yüzde 66’sı evden çıkarken televizyonu evcil hayvanları için açık bırakıyor. PetTV, bu alışkanlığı daha bilinçli ve hayvan dostu bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Kanal, platformun ücretli abonelerine sunulurken, Amerikan DogTV gibi üçüncü taraf içeriklerle de desteklenecek.

Ünlü teknoloji devi müjdeyi verdi! Kedi ve köpeklere özel kanal açıldı

Bunun yanı sıra, evcil hayvanlara yönelik medya içeriklerinin yalnızca Çin ile sınırlı olmadığı görülüyor. ABD merkezli DogTV gibi platformlar ve meditasyon uygulamaları, hayvanlar için özel içerikler üretmeye başladı. Tencent’in de üçüncü taraf içeriklerle iş birliği yaparak hizmetini çeşitlendireceği ve daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı planladığı ifade edildi.

Ünlü teknoloji devi müjdeyi verdi! Kedi ve köpeklere özel kanal açıldı

PetData.cn’in verilerine göre, Çin’de hızla büyüyen kentsel evcil hayvan pazarının değerinin 2028 yılına kadar 405 milyar yuan (yaklaşık 59 milyar dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor. Geçen yıl Çinli haneler, köpek başına ortalama 3.000 yuan, kedi başına ise 2.000 yuan harcadı. PetTV gibi özel yayın hizmetleri, bu büyük ve hızla gelişen pazarda evcil hayvanların hayat kalitesini artırmayı ve sahipleriyle daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyor.

