Görenler dönüp bir daha bakıyor, akın akın turist yağıyor! Bir evi 130 santimetreye sığdırdılar
Peru’nun Aucallama kasabasında inşa edilen ve tüm odaları sadece 130 santimetrelik alana sığdırılan yapı, mimar Fabio Moreno tarafından tasarlandı. Kasaba meydanının karşısında konumlanan iki katlı ev, sıra dışı görünümü sayesinde kısa sürede binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.
- Yapının en geniş noktası 130 santimetre, en dar noktası ise 63 santimetredir.
- İç mekânda oturma odası, mutfak, yatak odası, çalışma alanı, banyo ve çamaşır bölümü bulunmaktadır.
- Alanı verimli kullanmak için mobilyalar duvarlara sabitlenmiş ve televizyon tavana monte edilmiştir.
- Katlar arasındaki geçiş dar bir merdivenle sağlanmıştır.
- Üst katta yer alan ve meydana bakan küçük balkon 63 santimetrelik genişliğiyle evin en dar bölümüdür.
- Bu ev, şu anda Polonya'nın Varşova kentindeki 92 cm ile 152 cm arasında değişen genişliğe sahip Keret Evi'ne ait olan 'dünyanın en dar evi' rekorunu kırmayı amaçlamaktadır.
En geniş noktası yalnızca 130 santimetre olan yapı, dar ölçülerine rağmen tam anlamıyla işlevsel olacak şekilde şekilde planlandı. İç mekânda oturma odası, mutfak, yatak odası, çalışma alanı, banyo ve çamaşır bölümü bir araya getirildi.
EVİN EN DAR BÖLÜMÜ SADECE 63 SANTİMETRE!
Alanı verimli kullanmak için mobilyalar duvarlara sabitlenirken, televizyon ise tavana monte edildi. Katlar arasındaki geçiş dar bir merdivenle sağlanırken, üst katta yer alan ve meydana bakan küçük balkon 63 santimetrelik genişliğiyle evin en dar bölümü olarak öne çıkıyor.
EVİN TÜM ODALARI 130 SANTİMETRELİK ALANDA
The Standard’ın haberine göre, tüm odaların evin en geniş noktası olan 130 santimetrelik bir alana sığdırıldığı aktarıldı.
‘Dünyanın en dar evi’ rekorunun şu anda Polonya'nın Varşova kentindeki Keret Evi'ne ait olduğu biliniyor. Keret’in genişliği 92 cm ile 152 cm arasında değişirken, Peru’daki evin bu rekoru kırmayı hedeflediği aktarılıyor. Guinness Dünya Rekorları ise henüz bu unvanı resmen onaylamadı.
Mimar Moreno, projeyle mekân algısını yeniden düşünmeyi amaçladıklarını belirterek, “Mutluluk, bir alanın büyüklüğünden çok, nasıl kullanıldığıyla ilgilidir” ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, dar alanların da doğru tasarımla konforlu ve estetik hale getirilebileceğini ortaya koyuyor.