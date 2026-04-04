İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Grace Pammant, yaşadığı şiddetli baş ağrılarını önce iş yoğunluğuna sonra da basit bir göz yorgunluğuna bağladı. Şikayetleri günden güne şiddetlenen 5 çocuk annesi, acil bir şekilde göz doktoruna başvururken, acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki Grace Pammant, sıklıkla yaşadığı şiddetli baş ağrılarını önce basit bir göz yorgunluğu sandı. Terzilikle geçinen genç kadın, bütün gün aynı işe odaklandığını ve ağrılarının ‘dinlenirse geçebileceğini’ düşündü.

Şikayetleri günden güne şiddetle artan Pammant, soluğu göz doktorunda aldı. Yapılan tetkiklerin ardından kadını başka bir hekime yönlendiren göz doktoru, durumun acil olduğunu belirtti. Önce beyin tümöründen şüphelenen doktorlar, daha sonra gerçeğin daha ‘sinsi’ olduğunu tespit etti.

Baş ağrısını yoğunluktan sanıp geçiştirmişti! Acı gerçek ortaya çıktı: Körlük riski...

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Pammant’a IIH (beyin içi basınç artışı) ve Chiari malformasyonu tip 1 teşhisi konuldu. Bu durum, beyindeki dokuların omurilik kanalına doğru itilmesine ve ciddi nörolojik baskıya yol açabiliyor. Uzmanlar, tedavi edilmediğinde optik sinirlerde kalıcı hasar ve körlük riskinin ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Talihsiz kadın için asıl kabus burada başladı. En güçlü ilaçlar bile fayda etmiyor, baskı arttıkça Grace’in dünyası yavaş yavaş kararıyordu. Çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğu terzilik mesleğini bırakmak zorunda kalan Grace, artık evden tek başına çıkamaz hale geldi.

Baş ağrısını yoğunluktan sanıp geçiştirmişti! Acı gerçek ortaya çıktı: Körlük riski...

"EN BÜYÜK KORKUM ÇOCUKLARIMIN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMEMEK"

"En büyük korkum, beş çocuğumun büyüdüğünü görememek" diyen Grace, şu an tıbbi bir çıkmazın içinde. NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) listelerinde yıllarca beklemek, onun için kalıcı körlük anlamına geliyor. Bu süreçte bağış toplayan kadın, ameliyat için kendisine sıra gelmesini bekliyor.

Idiopatik İntrakraniyal Hipertansiyon (IIH), beyinde kitle, tümör ya da başka belirgin bir neden olmaksızın kafa içi basıncın artmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle baş ağrısı, görme bulanıklığı, geçici görme kaybı ve kulakta nabız atışı gibi sesler (nabızla uyumlu çınlama) gibi belirtilerle kendini gösterir. En sık genç ve fazla kilolu kadınlarda görülür ve tedavi edilmezse görme sinirine zarar vererek kalıcı görme kaybına yol açabilir.

