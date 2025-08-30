Venezuela lideri Maduro'nun sonu mu geliyor? 'Ceset torbası' senaryosu gündemde

Trump yönetimi, Maduro’nun devrilmesi için askeri operasyonları da gözden geçiriyor.

The Hill'e konuşan bir yetkili, “Bu tamamen uyuşturucu terörizmiyle ilgili. Ama Maduro giderse kimse ağlamaz,” diyerek, ABD’nin Maduro’ya yönelik kararlı tutumununu hatırlattı.

ABD’nin Venezuela’daki meşru olmayan hükümetin değişmesi için güçlü bir strateji geliştirdiği ve bu amaca ulaşmak için her yolu kullanabileceği iddia etti.

HEDEF MADURO: BİR 'NORİEGA' SENARYOSU

ABD, Venezuela'da yaşanan olayları, 1989’da Panama lideri Manuel Noriega'ya yönelik yapılan operasyonla benzetiyor.

Bir başka yetkili de "Maduro'yu iktidarda bırakmak, Jeffrey Epstein’i kreşin başına geçirmek gibi bir şey olurdu," diyerek, rejim değişikliği için güçlü bir baskı yapılacağını ima etti.

KÜBA VE VENEZUELA: STRATEJİK BİR BAĞLANTI

Venezuela’nın sahip olduğu dünyanın en büyük petrol rezervleri, ABD’nin bu ülkeye yönelik politikasının temel sebeplerinden biri.

Trump yönetimi, Chevron’a Venezuela'da yeniden petrol üretme izni vererek bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol altına almak istiyor. Rubio'nun Venezuela politikasının mimarı olduğu ve bu ülkenin Küba istihbaratının desteğiyle ayakta tutulduğunu vurgulamıştı.

ABD'NİN SON UYARISI: MADURO CESET TORBASIYLA ÇIKABİLİR

ABD yönetimi, Maduro’nun kendi ordusundan bir darbe ya da suikastla devrilmesini bekliyor.

Yetkililer, Maduro’nun çevresindeki sadakatin “parayla satın alınmış” olduğunu savunuyor ve yakın zamanda Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle teknelere el konulacağını söyledi.

Bir ABD yetkilisi, "Maduro'nun gitmesi zor değil, ülkeyi daha iyi yönetecek başka isimler de bulunabilir," derken, bir diğeri ise, "Kübalılar onu bırakmaz. Belki de ülkeden yalnızca bir ceset torbası ile çıkar," diyerek tehdit etti.