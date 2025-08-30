Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Venezuela lideri Maduro'nun sonu mu geliyor? 'Ceset torbası' senaryosu gündemde

Venezuela lideri Maduro'nun sonu mu geliyor? 'Ceset torbası' senaryosu gündemde

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Venezuela lideri Maduro&#039;nun sonu mu geliyor? &#039;Ceset torbası&#039; senaryosu gündemde
Venezuela, Maduro, ABD, Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Trump yönetimi, Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirmek için askeri operasyon da dahil olmak üzere her seçeneği masaya yatırdığını açıkladı.

Trump yönetimi, Maduro’nun devrilmesi için askeri operasyonları da gözden geçiriyor. 

The Hill'e konuşan bir yetkili, “Bu tamamen uyuşturucu terörizmiyle ilgili. Ama Maduro giderse kimse ağlamaz,” diyerek, ABD’nin Maduro’ya yönelik kararlı tutumununu hatırlattı.

ABD’nin Venezuela’daki meşru olmayan hükümetin değişmesi için güçlü bir strateji geliştirdiği ve bu amaca ulaşmak için her yolu kullanabileceği iddia etti.

HEDEF MADURO: BİR 'NORİEGA' SENARYOSU

ABD, Venezuela'da yaşanan olayları, 1989’da Panama lideri Manuel Noriega'ya yönelik yapılan operasyonla benzetiyor. 

Bir başka yetkili de "Maduro'yu iktidarda bırakmak, Jeffrey Epstein’i kreşin başına geçirmek gibi bir şey olurdu," diyerek, rejim değişikliği için güçlü bir baskı yapılacağını ima etti.

KÜBA VE VENEZUELA: STRATEJİK BİR BAĞLANTI

Venezuela’nın sahip olduğu dünyanın en büyük petrol rezervleri, ABD’nin bu ülkeye yönelik politikasının temel sebeplerinden biri.

Trump yönetimi, Chevron’a Venezuela'da yeniden petrol üretme izni vererek bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol altına almak istiyor. Rubio'nun Venezuela politikasının mimarı olduğu ve bu ülkenin Küba istihbaratının desteğiyle ayakta tutulduğunu vurgulamıştı.

ABD'NİN SON UYARISI: MADURO CESET TORBASIYLA ÇIKABİLİR

ABD yönetimi, Maduro’nun kendi ordusundan bir darbe ya da suikastla devrilmesini bekliyor.

Yetkililer, Maduro’nun çevresindeki sadakatin “parayla satın alınmış” olduğunu savunuyor ve yakın zamanda Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle teknelere el konulacağını söyledi.

Bir ABD yetkilisi, "Maduro'nun gitmesi zor değil, ülkeyi daha iyi yönetecek başka isimler de bulunabilir," derken, bir diğeri ise, "Kübalılar onu bırakmaz. Belki de ülkeden yalnızca bir ceset torbası ile çıkar," diyerek tehdit etti.

Kaynak: Dış Haberler

Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail saldırısında Husi Başbakan ve üst düzey yetkililer öldürüldü! - DünyaHusi Başbakan ve üst düzey yetkililer öldürüldü!ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisi devrede! Türkiye’ye karşı yeni yaptırım paketi - DünyaTürkiye’ye karşı yeni yaptırım paketiİngiltere'de belediyeler borç kriziyle karşı karşıya: Huzurevleri ve okullar satışa çıkartıldı! - DünyaÜlkede akılalmaz olay! Borçlar yüzünden havalimanı satıldıİsrail İranlı yetkililerin telefonlarını hackleyerek gizli bilgilere ulaştı! - Dünyaİranlı üst düzey yetkililerin telefonları hacklendi!Endonezya’da protestocular hükümet binasını yaktı! Çok sayıda ölü var - DünyaProtestocular hükümet binasını yaktı! Çok sayıda ölü varABD Senato heyeti Gazze sınırında! Refah kapısında kritik ziyaret - DünyaABD Senato heyeti Gazze sınırında!
Sonraki Haber Yükleniyor...