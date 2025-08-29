"Irak benzeri bir işgal olabilir" uyarısı! Venezuela'da zorunlu askerlik alarmı

DIŞ HABERLER -Venezuela’nın Bolivar eyaletinde, ordu, ülkenin güneyindeki altın madenciliği koridorunda zorunlu askerlik uygulamalarını başlattı. Bölge sakinleri ve insan hakları grupları, askerlerin genç erkekleri toplayarak Maduro yanlısı milislere kaydettiğini bildiriyor.

Bolivar eyaletinde, özellikle Tumeremo ve El Dorado maden bölgelerinde askerler gece saatlerinde genç erkekleri toplayarak milislere kaydediyor. Bazı bölgelerde kontrol noktaları kurularak maden işçileri zorla araçlara bindirildi. Aileler yakınlarının akıbetini öğrenemiyor.

Başkan Nicolás Maduro, 21 Ağustos’ta “5 milyon gönüllü” ile Bolivarcı Milis’e katılım çağrısı yaptı. Ancak şehirlerdeki katılım son derece düşük kaldı.

"ZORUNLU ASKERLİK DAYATILAMAZ"

Venezuela Anayasası, zorunlu askerliği yasaklıyor. Madde 134’e göre, “hiç kimse zorunlu askerliğe tabi tutulamaz.” Uzmanlar, hükümetin zorlamaya başvurmasını anayasal ihlal olarak değerlendiriyor.

Bolivar, ülkenin altın bakımından en zengin bölgelerinden biri. Orinoco Madencilik Koridoru’nda yasa dışı silahlı gruplar ve askeri güçler, madencilik alanları üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Zorunlu askerlik, hem ekonomik hem de siyasi kontrol amacıyla uygulanıyor.

Brezilya, Guyana ve Kolombiya, Venezuela sınırındaki militarizasyon ve çevresel tahribattan kaygı duyuyor.

Uzmanlar, zorunlu askerlik uygulamasının Venezuela’daki gönüllü sivil katılımın çöküşünü gösterdiğini ve devletin meşruiyet eksikliğini zor kullanarak telafi etmeye çalıştığını vurguluyor. Altın madenciliğiyle zengin güney bölgelerinde yaşayanlar, uygulamanın en çok zarar verdiği kesimi oluşturuyor.

"IRAK BENZERİ BİR İŞGAL OLABİLİR"

The Guardian'dan edinilen bilgilere göre, bu hafta ABD savaş gemileri seyir füzeleri ve deniz piyadeleriyle Venezuela kıyılarına yaklaşırken, ülke lideri Nicolás Maduro’nun destekçileri, Irak benzeri bir işgal planının hazırlandığını iddia etti.

Maduro, “Hiç kimse bu toprağa elini süremez!” diyerek, sözde rejim değişikliği operasyonunu püskürtmek için vatanseverleri “Bolivarcı milis”e katılmaya çağırdı.

Trump’ın müttefikleri sosyal medyada sert mesajlar paylaştı; Venezüela’daki otokrat Maduro’ya “günlerinin sayılı olduğunu” hatırlattı. Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, Maduro’ya “tek yönlü bir Moskova biletini satın almasını” önerdi.

Bir diğer Trump destekçisi, Kongre Üyesi Carlos Gimenez, “Venezuela kıyılarında sahip olduğumuz en büyük askeri varlık” olarak nitelendirdiği durumu övdü ve Maduro’ya “zamanının dolduğunu” söyledi.