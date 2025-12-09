Eski CHP Serik İlçe Başkanı, belediyedeki bir işlem karşılığında rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya’nın Serik ilçesinde, CHP eski İlçe Başkanı Ş.Ç. rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre, Ş.Ç., görevde olduğu dönemde bir esnaftan belediyede çözülmesi gereken bir işlem karşılığında para talep etti.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Ş.Ç.’nin K.K. isimli esnaftan işlemin hızlandırılması için 80 bin TL istediği öne sürüldü. İhbarın ardından, Serik Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla hem eski ilçe başkanı hem de esnaf K.K., Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltındaki iki kişinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası