Antalya’da hamam böceği yedirilip, dişleri kırılarak 3 gün boyunca işkence edilen 23 yaşındaki Vedat Kurt’un davasında mahkeme kararı çıktı. Mahkeme 4 saldırgana yağma suçundan beraat, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl 12 ay hapis cezası verdi.

İddiaya göre Şanlıurfa’dan çalışmak için 2020 yılında Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine gelen 23 yaşındaki Vedat Kurt, 10 ay sonra maaşını eksik almaya başlamıştı. 70 bin lira alacağı olan genç, patronunun masasındaki 15 bin lirayı alarak İstanbul'a gitmişti.

3 GÜN BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜ

Kendisine gelen telefon sonrasında genç, Antalya'ya dönerek aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etmişti. İş yerine gelen Vedat Kurt, burada A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından depoya kilitlenerek işkence görmüştü.

3 gün boyunca işkenceye maruz bırakıldı

İddiaya göre 3 gün boyuna sandalyeye bağlanan gencin dişleri kırılmış, vücudunda kesikler oluşmuş,, hamam böceği yedirilmiş, bu korkunç işkence videoya çekilmişti.

Görüntülere ulaşan genç, saldırganlardan şikayetçi olmuştu. Yapılan incelemeler sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda;

S.T.'ye ait olduğu belirlenen cep telefonu ve kopya disklerde 19 fotoğraf ve bir video bulunduğu,

Görüntülerin 13-14 Ekim 2020 tarihli olduğu,

Konum bilgilerinin de Kurt'un çalıştığını söylediği iş yeriyle örtüştüğü belirtildi.

Raporda ayrıca video kaydının transkriptinde Kurt'a "Hırsızlık yaptım, uyuşturucu içtim" gibi sözlerin söylettirildiği ve videodaki seslerin sanığın WhatsApp yazışmalarındaki seslerle benzer olduğu ifade edildi.

Elleri bağlandı, dişleri kırıldı, böcek yedirildi

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına işkence gören Vedat Kurt, şunları söyledi:

Karakolda alınan ifadelerin ve fezlekelerin kontrol edilerek adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum. Ayrıca celse arasında dilekçe sundum. İçeriğini tekrar ediyorum. Şikâyetçiyim.

“3 SANIK ONU DARP ETTİ”

Suçlamaları kabul etmeyen saldırgan S.T. şunları söyledi:

Her ne kadar suçu kabul ettiğime ve katılanı A. ile birlikte darp ettiğimize yönelik dilekçe yazmışsam da doğru değildir. Bu olay nedeniyle tutuklanınca O.T. ve A.T.'nin yönlendirmesiyle daha önceden yazılmış dilekçeyi imzaladım. Kendileri o zaman ‘Sen suçu üstüne al, bizim işimiz gücümüz var, sana bakarız' demişlerdi. Ben suçlamaları da kabul etmiyorum. Ben Vedat Kurt'a yönelik herhangi bir suç işlemedim. Ancak benim bulunduğum ortamda diğer 3 sanık onu darp etti.

İşkence gören genç karara tepki gösterdi

“1 YIL ORTADAN KAYBOLMUŞ”

Sanık O.T.’nin avukatı şunları anlattı:

İlk olay tarihinde katılan olaylardan sonra 5-6 ay yine aynı iş yerinde çalışmış. Sonra 1 yıl ortadan kaybolmuş ve sonrasında şikayetçi olmuştur. Madem olay oldu iş yerine tekrar delil elde etmek için döndüyse neden şikayetçi olmak için iş yerinden tekrar ayrıldıktan sonra 1 yıl beklemiştir.

Mahkeme, sanıklar hakkında yağma suçundan beraat kararı verirken, TCK'nın 109. maddesi kapsamında sanıklar A.T., O.T., S.T. ve A.A.'nın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 12 ay ceza ile cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca sanık S.T. hakkında silahla tehdit suçundan 3 yıl 1 ay ceza verildi.

Mahkeme, verilen hapis cezalarının infazı sırasında sanıkların gözaltında ve tutuklu kaldıkları sürelerin toplam cezadan düşülmesine, kararın istinaf yoluna açık olduğunu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Karara tepki gösteren Vedat Kurt ise “Bu süreci biz zaten istinafa taşıyacağız” dedi.

