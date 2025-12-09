İsrail polisinin Doğu Kudüs’teki UNRWA ofisine “vergi” gerekçesiyle yaptığı baskın büyük tepki çekti. Türkiye, diplomatik dokunulmazlığı ihlal eden bu adımı uluslararası hukukun açık ihlali olarak kınadı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Birleşmiş Milletler ofislerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Operasyona gerekçe olarak “ödenmemiş vergiler” gösterilirken, UNRWA Sözcüsü Jonathan Fowler, belediyeye tek kuruş borçlarının olmadığını açıkladı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise yaptığı paylaşımda, “BM bayrağı indirildi, yerine İsrail bayrağı çekildi.” ifadeleriyle yaşananların ciddiyetini duyurdu.

Baskının uluslararası hukuk açısından ağır sonuçlar doğurabileceği tartışılırken, Türkiye’den sert tepki gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı, UNRWA binasına yapılan müdahaleyi “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak niteledi. Bakanlık açıklamasında, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM merkezine el koymanın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşüne de atıf yapılarak, İsrail’in işgalci güç sıfatıyla UNRWA’nın çalışmalarını engellemek bir yana, kolaylaştırmakla yükümlü olduğunun altı çizildi. Filistinlilere hayati hizmetler sağlayan ve “geri dönüş hakkının korunmasında kilit aktör” olarak görülen UNRWA’nın faaliyetlerinin sürdürülmesinin kalıcı barış için kritik olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak İsrail’in hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı adımların atılması ve UNRWA’ya güçlü destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insanı yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti

