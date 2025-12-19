Türk asıllı Çetin Durak, Washington Büyük Mason Locası’nın (Grand Lodge of Washington D.C.) Büyük Üstadı olarak göreve başladı. Kasım ayında yapılan seçimle bu göreve getirilen Durak, dünyanın farklı ülkelerinden gelen mason temsilcilerinin katıldığı törenle yetkiyi devraldı.

MASONLUKTA ZİRVEYE İKİNCİ KEZ ÇIKTI Çetin Durak, daha önce ABD’nin kurucusu George Washington tarafından kurulan ve yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip Potomac Lodge No. 5’te Üstad-ı Muhterem olarak görev yaptı. Washington masonluğunun en köklü yapılarından biri olan bu locadaki liderliğinin ardından, şimdi Büyük Loca’nın en üst makamına seçildi.

POTOMAC LOCASI DETAYI Potomac Locası, kamuoyunda Washington’un en gizemli mason yapılarından biri olarak biliniyor. Locanın üyeleri arasında geçmişte CIA ve FBI’da görev yapmış üst düzey isimler de yer aldı. Locanın, George Washington’a ait tokmağı muhafaza ettiği biliniyor.

ABD’DE EĞİTİM, BLOOMBERG’DE KARİYER Çetin Durak, eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladı. İş dünyasında ise finans sektöründe faaliyet gösteren Bloomberg Grubu bünyesinde görev aldı. Uluslararası iş çevreleriyle güçlü bağlara sahip olan Durak, profesyonel kariyerini masonik çalışmalarıyla birlikte sürdürdü.



2026 GÖREV SÜRESİYLE ÖNE ÇIKIYOR Durak’ın Büyük Üstatlık dönemi, ABD için sembolik önemi yüksek olan 2026 yılını kapsıyor. ABD, 2026’da kuruluşunun 250. yılını kutlayacak. Bu süreçte Washington’daki masonik etkinlikler ve anma programlarının Büyük Loca koordinasyonunda yürütülmesi planlanıyor.

AİLESİNİN WASHİNGTON GEÇMİŞİ Çetin Durak’ın babası Ünal Durak, 1990’lı yıllar ve 2000’lerin başında Türkiye-ABD ilişkilerinde aktif rol aldı. Enerji, altyapı ve savunma sanayi alanlarında Türkiye adına lobi faaliyetlerinde bulundu. Amerikan yatırımlarının Türkiye’ye yönlendirilmesi ve savunma alanındaki tedarik süreçlerinde görev üstlendi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ NASIL OLDU Washington’da düzenlenen devir teslim töreni, son yılların en yüksek katılımlı masonik organizasyonlarından biri olarak kayda geçti. Törende Çetin Durak’a Büyük Üstat şapkası, kızı Dahlia ve oğlu Altan tarafından giydirildi.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver, Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Remzi Sanver, 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi, doktorasını aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde tamamladı ve 2006 yılında profesör unvanı aldı. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Sanver, 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı, ayrıca bir dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcülüğü görevini yürüttü. Akademik kariyeri ve üniversite yöneticiliğiyle tanınan Sanver, Can Holding soruşturmasından önce de yürütülen bir adli süreç kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

