ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizdeki İran petrolünün satışına yönelik kritik kararı duyurdu. "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında Tahran'ı kendi petrolüyle vuracaklarını belirten Bessent, piyasa istikrarı için 140 milyon varillik sevkiyata geçici izin verildiğini açıkladı.

ABD yaptırımlara rağmen denizde bekleyen İran petrolünün satışına sınırlı süreyle izin verdi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, halihazırda gemilerde bekleyen ve yaptırım kıskacında olan İran petrolünün satışına imkan tanıyan kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını açıkladı.

Bakan Bessent, küresel enerji arzunu güçlendirmek ve fiyatları düşük tutmak için Amerika'nın ekonomik gücünü devreye aldıklarını aktardı.

Yaptırım altındaki petrolün özellikle Çin tarafından ucuza stoklandığına değinen Bessent, 140 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasıyla arz baskısının hafifletileceğini kaydetti.

"Destansı Öfke Operasyonuna devam ederken, fiyatları düşük tutmak için İran'ın petrolünü Tahran'a karşı kullanacağız"diyen Bakan Washington'ın yeni stratejisine değindi.

Washington’dan sürpriz karar: İran petrolünün satışına geçici olarak izin verildi

"YENİ ÜRETİME GEÇİT YOK SADECE MEVCUT STOKLAR SATILACAK"

Yayımlanan lisansın sınırları net bir şekilde çizildi. Söz konusu izin, yalnızca 20 Mart saat 00.01'den önce gemilere yüklenmiş olan ham petrol ve ürünlerini kapsıyor. Yeni alımlara veya üretime kesinlikle geçit verilmeyeceğini hatırlatan Bessent, İran'ın bu satıştan elde edeceği geliri kullanırken büyük zorluklar yaşayacağını ekledi.

ABD'nin uluslararası finans sistemine erişim konusundaki azami baskısının sürdüğünü belirten Bakan, bu geçici iznin 19 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu.

"PİYASAYI BİZ YÖNETECEĞİZ"

Trump yönetiminin enerji gündeminin dünyada dengeleri değiştirdiğini vurgulayan Scott Bessent, ABD'nin petrol ve doğal gaz üretiminde daha önce görülmemiş rekor seviyelere ulaştığını hatırlattı. Küresel piyasalara şu ana kadar 440 milyon varil ek petrol sağladıklarını belirten Bakan, bu hamleyle enerji fiyatlarındaki kontrolü tamamen ellerine aldıklarını ifade etti.

