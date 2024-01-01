Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yeni yıl kutlamalarında havai fişek faciası: Bir kişi öldü

    Tüm dünyada 2024 coşkusu kutlanırken, Hollanda'da kullanılan havai fişekler bir kişinin ölmesine neden oldu. Bazı bölgelerde yasak olmasına rağmen kullanılan havai fişeklerden yaralanan bir genç hayatını kaybetti.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Tüm dünyada dün yeni yıl coşkusu vardı. Her sene gibi bu sene de kutlamalar ihtişamlı havai fişek gösterileri ile yapıldı. Hollanda'da ise çok sayıda havai fişek kullanılması neticesinde çıkan olaylarda bazı iş yerleri ve binalarda hasar oluştu. 

    GÖZALTILAR VAR, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Amsterdam polisinin X'ten yaptığı açıklamada, şehir genelinde yeni yıl kutlamalarında çıkan olaylarda acil durum çalışanlarına havai fişek atarak kamu düzenini bozan kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

    Kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, Haarlem şehrinde havai fişekten yaralanan bir gencin hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayın yerel saatle 23.30'da meydana geldiği aktarılan haberde, erkek olduğu belirtilen kişinin kısa süre içinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

    12 BELEDİYE YASAKLAMIŞTI

    Haberde Lahey ve Delft şehirlerinde polise havai fişekle saldıranlara müdahale edildiği ifade edilirken, Boxtel şehrindeki bir işyerinin havai fişekler nedeniyle hasar gördüğü belirtildi.

    Hollanda'da 12 belediye kamu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle yılbaşı kutlamalarında havai fişeklerin kullanımını yasaklamıştı.​​​​​​​

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HollandaHavai Fişek
    Haberler > Dünya > Yeni yıl kutlamalarında havai fişek faciası: Bir kişi öldü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    "İki yıl sonra bile siren sesleri duyabiliriz" - Dünya"İki yıl sonra bile siren sesleri duyabiliriz"BM raporu siyonistlerin Gazze planını deşifre etti - DünyaBM raporu siyonistlerin Gazze planını deşifre ettiGazzeli çocuktan insanlığa tokat gibi yılbaşı mesajı - DünyaGazzeli çocuktan insanlığa tokat gibi yılbaşı mesajıÜrdün, Netanyahu'yu işaret etti: 2024 'ölüm yılı' olacak - DünyaÜrdün, Netanyahu'yu işaret etti: 2024 'ölüm yılı' olacakDünya 2024'e 'merhaba' diyor - DünyaDünya 2024'e 'merhaba' diyorİsrail, 5 tugayını Gazze'den geri çekme kararı aldı - Dünyaİsrail, 5 tugayını Gazze'den geri çekme kararı aldıYahudi tarihçi Segal: İsrail, soykırım yapıyor - DünyaYahudi tarihçi Segal: İsrail, soykırım yapıyorOliver Stone’un Gazze isyanı - DünyaOliver Stone’un Gazze isyanıDanimarka Kraliçesi tahtını bıraktığını açıkladı - DünyaDanimarka Kraliçesi tahtını bıraktığını açıkladıKuzey Kore: Savaş her an çıkabilir - DünyaKuzey Kore: Savaş her an çıkabilir
    Sonraki Haber Yükleniyor...