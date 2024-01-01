Yeni yıl kutlamalarında havai fişek faciası: Bir kişi öldü

1 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 09:42

Tüm dünyada dün yeni yıl coşkusu vardı. Her sene gibi bu sene de kutlamalar ihtişamlı havai fişek gösterileri ile yapıldı. Hollanda'da ise çok sayıda havai fişek kullanılması neticesinde çıkan olaylarda bazı iş yerleri ve binalarda hasar oluştu.

GÖZALTILAR VAR, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Amsterdam polisinin X'ten yaptığı açıklamada, şehir genelinde yeni yıl kutlamalarında çıkan olaylarda acil durum çalışanlarına havai fişek atarak kamu düzenini bozan kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, Haarlem şehrinde havai fişekten yaralanan bir gencin hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayın yerel saatle 23.30'da meydana geldiği aktarılan haberde, erkek olduğu belirtilen kişinin kısa süre içinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

12 BELEDİYE YASAKLAMIŞTI

Haberde Lahey ve Delft şehirlerinde polise havai fişekle saldıranlara müdahale edildiği ifade edilirken, Boxtel şehrindeki bir işyerinin havai fişekler nedeniyle hasar gördüğü belirtildi.

Hollanda'da 12 belediye kamu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle yılbaşı kutlamalarında havai fişeklerin kullanımını yasaklamıştı.​​​​​​​