Yunan Bakan, merak edilenleri açıkladı: 'Kapıda vize' uygulaması 30 Mart'ta başlıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Gerapetritis, merakla beklenen kapıda vize uygulamasının 30 Mart'ta başlayacağını ve ilk aşamada 5 adayı kapsayacağını duyurdu.

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına ilişkin yeni detayları Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis açıkladı. Ayrıntılar PASOK-KINAL Milletvekili Yorgo Nikitiadis'in verdiği soru önergesiyle netleşti.

HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Soru önergesine cevap veren Yunan Bakan Gerapetritis, süreçle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini belirterek "Türk vatandaşlarına hızlı giriş vizesi verilmesine yönelik ilk aşamanın 30 Mart'ta başlayacağı ve yakın gelecekte tam uygulamaya geçeceği konusunda iyimseriz." dedi.

Gerapetritis, prosedürün uygulanması için birkaç bakanlığın işbirliği yapması gerektiğini bu nedenle de uygulamanın karmaşık bir süreç olduğunu belirterek gecikmeyi buna bağladı.

İLK OLARAK 5 YUNAN ADASINI KAPSAYACAK

"Süreç zaten başlatıldı. Sürekli toplantılar yapılıyor" diyen Yunan Bakan, vize kolaylığının kademeli olarak uygulanacağını belirterek, "İlk aşama uygun altyapıya sahip 5 adada başlayacak, yakın dönemde tam uygulamaya geçileceği konusunda iyimseriz" dedi.

YUNAN ADALARINDAN TALEP

Söz konusu uygulamanın Atina'nın tek taraflı bir girişimi olduğunu, herhangi bir anlaşmanın parçası olmadığını hatırlatan Gerapetritis, "Adalarımızın programa dahil olmak istediğini anlıyorum, bu konuda birçok talep geldi. Ancak bu konuda bazı sınırlamalar var. Schengen paktını düzenleyen kanunla ilgili istisnai niteliği göz önüne alındığında, bu programı genişletebiliriz." dedi.

HANGİ ADALARI KAPSIYOR?

Geçen aralık ayında yapılan açıklamada uygulamanın Ege’deki 10 adada geçerli olacağı açıklanmıştı. Bu adalar Limni, Midilli, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalymnos, İstanköy, Rodos, Simi ve Kasteloris adaları.