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    Yunan medyasından itiraf gibi analiz! 'Türkiye'nin gücü göz ardı edilemez'

    Kaynak: TRT Haber / Düzenleyen:

    Yunan medyası, Türkiye'nin savunma sanayii alanında yaptığı atılımları masaya yatırdı. Deniz ve hava kuvvetlerine dikkat çekildi, yerli üretimin altı çizildi. Türkiye'nin gücünün göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

    Yunan medyasından itiraf gibi analiz! &#039;Türkiye&#039;nin gücü göz ardı edilemez&#039;
    Dünya Haberleri  / TRT Haber

    Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla savunma sanayiinde büyük yol kat etti. Üretimin dışında ihracat başarısıyla da dünyada adından söz ettiren Türk savunma sanayisinden bu kez Yunan medyasından övgüler geldi.

    "TÜRKLER BÜYÜK PROJELER PLANLIYOR"

    Yunanistan'ın Skai televizyon kanalındaki sabah programında, Türk savunma sanayiinin yerli ve milli ürünlerine övgüler yağdı. Programda, "Türkler savunma alanında atılım yapıyor, büyük projeler planlıyor" denildi.

    Savunma alanında atılımlar yapan Türkiye'nin büyük projeler planladığı vurgulandı, hepsinin yerli üretim olduğunun altı çizildi.

    Yunan medyasından itiraf gibi analiz! 'Türkiye'nin gücü göz ardı edilemez'

    HAVA KUVVETLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

    Skai Televizyonu yorumcusu Manolis Kostidis, Türkiye’nin donanmanın yanı sıra hava kuvvetleri için de projeler hazırladığını hatırlattı ve "Belki F-35 almıyorlar ama yüzlerce SİHA ve KAAN'a sahip olduklarını unutmayalım" dedi.

    Programda Türkiye'nin insansız hava aracı ile denizaltı ürettiği de anlatıldı, bütün bunlar üst üste konduğunda Türkiye'nin gücünün göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

    GEZERAVCI'NIN DA ADI GEÇTİ

    Programda Türkiye'nin atılımları arasında ilk Türk astronotun uzaya gittiği de hatırlatıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: TRT Haber
    Savunma SanayiiYunanistan
    Haberler > Dünya > Yunan medyasından itiraf gibi analiz! 'Türkiye'nin gücü göz ardı edilemez'
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