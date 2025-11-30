Yunanistan'da çiftçiler, artan üretim maliyetleri ve geciken tazminat ödemeleri nedeniyle traktörleriyle eyleme başladı. Çiftçiler, ulusal otoyola girmek isteyince yoğun çevik kuvvet engeliyle karşılaştı.

Yunanistan Larissa yakınlarındaki Platykampos köyünde, çiftçilerin Nikaia’da büyük bir protesto barikatı kurmaya hazırlandığı saatlerden önce gerginlik tırmandı.

ULUSAL OTOYOLA GİRMEK İSTEDİLER

Yunanistan merkezli Ekathimerini haber sitesinden edinilen bilgilere göre, traktörleriyle eylem alanına gitmeye çalışan çiftçiler, ulusal otoyola girmek isteyince yoğun çevik kuvvet engeliyle karşılaştı.

Polis, şeritleri tamamen kapatan bir çevik kuvvet aracıyla yolu bloke edince çiftçiler aracı kaldırmalarını talep etti ve taraflar arasında tansiyon yükseldi.

Yunan devlet kanalı ERT’nin aktardığına göre, çiftçilerin barikatı genişletmeye çalışması üzerine polis biber gazı kullandı.

ARTAN ÜRETİM MALİYETLERİ, GECİKEN TAZMİNAT ÖDEMELERİ...

Ayrı bir bölgede ise Karditsa’dan yola çıkan çiftçiler, polis engellemesine rağmen E65 otoyoluna ulaşmayı başardı.

Çiftçiler, artan üretim maliyetleri, geciken tazminat ödemeleri ve tarımsal destek kurumu OPEKEPE’deki sorunlar nedeniyle protestoları yoğunlaştırmaya hazır olduklarını söyledi.

Polis, öğle saatlerinde eski Larissa–Atina yolunda geçici trafik kısıtlamaları uygulayarak araçları alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

