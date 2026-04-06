Yunanistan'da AB fonlu tarım desteklerinde yolsuzluk iddiaları siyaset sahnesini sarstı. İstifalar ve dokunulmazlık taleplerinin ardından muhalefet erken seçim isterken, hükümet soruşturmanın hızlandırılmasını talep etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "AB fonlarından ödenen tarım desteklerindeki yolsuzluk" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Yunanistan duyurdu! Türklere yönelik ekspres vize uygulamasında süre uzadı

MİÇOTAKİS "SORUŞTURMAYI HIZLANDIRIN" DEDİN

Miçotakis, iddialara ilişkin soruşturmayı yürüten Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinden (EPPO), dosyada adı geçen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından sorumluların bulunması için soruşturmayı hızlıca yürütmelerini talep etti.

Yunanistan’da yolsuzluk depremi! Muhalefetten erken seçim çağrısı

"DEVLETİN KURULUŞUNDAN BERİ VAR"

Rüşvetin Yunanistan’da sadece bu dosya ile başlamadığını belirten Miçotakis, “Bu tür kayırmacılık ilişkileri, Yunan devletinin kuruluşundan beri var. Bu, Avrupa’ya kıyasla ulusal eksikliklerimizin başlıca nedenlerinden biridir.” ifadesini kullandı.

MUHALEFETTEN MİÇOTAKİS'E TEPKİ: SEÇİME GİDELİM

Yunanistan ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) lideri Nikos Andrulakis ise Miçotakis’in açıklamalarını, "hükümetin sona yaklaşmasının bir işareti" olarak yorumladı.

Andrulakis, “Ülkenin şimdi siyasi bir değişime ve yeni bir rüzgara ihtiyacı var. Hemen seçim.” dedi.

YUNANİSTAN'DAKİ YOLSUZLUK İDDİALARI

Savcılık, "Yunanistan’da Avrupa Birliği’nden (AB) sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerine ilişkin yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025’te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025’te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

EPPO, geçen hafta söz konusu soruşturma nedeniyle Yunanistan Parlamentosunda 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakan hükümetten istifa etmiş, bu nedenle cuma günü kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler askıya alınmıştı.

