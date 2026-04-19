Malezya’nın Sabah eyaletinde pazar günü çıkan büyük bir yangında, çoğu su üzerine kazıklar üzerine inşa edilmiş yaklaşık 1.000 derme çatma ev kül oldu. Yetkililer, binlerce kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Malezya'nın Sabah eyaletinin kuzeydoğusundaki Sandakan bölgesinde yer alan bir “su köyünde” sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Bu bölgede, Malezya’nın en yoksul kesimlerinden bazıları, yerli topluluklar ve vatandaşlığı olmayan kişiler, sıkışık ve ahşap kazık evlerde yaşıyordu.

Sandakan Emniyet Müdürü George Abd Rakman, olayın “çok büyük ölçekli ve yürek parçalayıcı” olduğunu ve 9.007 kişinin etkilendiğini söyledi.

YAKLAŞIK 1.000 EV YANDI

Sabah İtfaiye ve Kurtarma Departmanı, yangın ihbarını 01.32’de aldıklarını ve iki istasyondan 37 personelin olay yerine sevk edildiğini bildirdi. Açıklamada, yangının yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldığı ve yaklaşık 1.000 geçici yüzen evin yüzde 100 oranında yandığı belirtildi.

Dar yollar nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşmakta zorlandığı, düşük gelgit nedeniyle de su kaynaklarına erişimin kısıtlandığı ifade edildi. Ayrıca güçlü rüzgarların yangını daha da büyüttüğü aktarıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı ve artık tehlike kalmadığı bildirildi.

GEÇİCİ BARINMA VE YARDIM SAĞLANACAK

Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim, federal hükümetin Sabah yetkilileriyle koordinasyon içinde olduğunu ve etkilenenler için geçici barınma ve yardım sağlanacağını söyledi.

Başbakan Anwar, Facebook paylaşımında “Önceliğimiz mağdurların güvenliği ve sahadaki acil yardımdır” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası