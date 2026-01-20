Rusya ile muhtemel bir savaş senaryosuna dikkat çeken Norveç ordusu, savaş halinde evler, araçlar ve özel mülklere el konulabileceğini bildirdi.

Norveç’te binlerce vatandaşa gönderilen resmi mektuplarla, Rusya ile savaş çıkması halinde evlere, araçlara ve özel mülklere el konulabileceği iletildi.

Norveç ordusu, ülkenin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 13 bin 500 kişiye ulaştırılan ve bir yıl geçerli olan “hazırlık amaçlı el koyma” bildirimlerinde, savaş durumunda silahlı kuvvetlerin ülke savunması için gerekli kaynaklara erişimin sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yüzyılda ilk! Norveç’ten savaş uyarısı: Evler ve araçlar orduya geçebilir

HANGİ MÜLKLER KAPSAMDA?

Bildirimlerde evler, araçlar, tekneler, makineler ve çeşitli teknik ekipmanların savaş halinde ordu tarafından kullanılabileceği yer aldı. Norveç askeri yetkilileri, bu mektupların önceden bilgilendirme amacı taşıdığını ve muhtemel bir kriz anında hızlı hareket edebilmek için hazırlandığını duyurdu.

Gönderilen mektupların yaklaşık üçte ikisinin, önceki yıllarda yapılan benzer bildirimlerin yenilenmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

"EN CİDDİ GÜVENLİK DÖNEMİ"

Norveç Silahlı Kuvvetleri lojistik organizasyonunun başındaki isim Anders Jernberg, güvenlik risklerinin son yıllarda belirgin biçimde arttığını söyledi.

"Norveç, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi güvenlik politikası durumuyla karşı karşıya. Toplumumuz krizlere ve en kötü senaryoda savaşa hazır olmalı. Askeri ve sivil hazırlıklarımızı büyük ölçüde artırıyoruz" dedi.

Norveç, Arktik bölgedeki NATO gözetiminde kilit rol üstleniyor. Ülke, Rusya ile Arktik’te 198 kilometrelik kara sınırı ve geniş bir deniz hattını paylaşıyor. Bölgede buzulların erimesiyle birlikte yeni ticaret yolları ve doğal kaynaklar küresel rekabeti artırdı.

Rusya’nın eski Sovyet üslerini yeniden faaliyete geçirdiği, Kola Yarımadası’ndaki nükleer kapasitesini büyüttüğü ve bölgede askeri varlığını artırdığı kaydediliyor. Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik, Rusya’nın Kuzey Kutbu’ndaki askeri genişlemesine dikkat çekerek, bu tehdidin yalnızca Norveç’i değil Avrupa, Kanada ve ABD’yi de ilgilendirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, mineral zengini Grönland’ın kontrolünü istemiş, askeri seçenekleri dışlamadığını söylemişti.

