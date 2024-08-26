Zelenskiy'den dünyayı ayağa kaldıran açıklama: "Rusya, 100 füze 100'e yakın İHA ile saldırdı"

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta peş peşe İHA saldırıları düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova'nın 100'ü aşkın füze ile 100'e yakın İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini, 100'ü aşkın füze ile 100'e yakın insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 100'den fazla füze ile 100'e yakın "Şahed" tipi İHA fırlattığını kaydeden Zelenskiy, bunu ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak nitelendirdi.

ZELENSKİY'DEN RUSYA'NIN SALDIRILARINA TEPKİ

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini anlattı.

Zelenkiy, Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getirerek, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarında Kuzey Kore üretimi balistik füzeleri de kullandığını belirten Zelenskiy, saldırıların durdurulması ve önlenmesi için Batılı ülkelerin Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanmasına yönelik kısıtlamayı kaldırması gerektiğini savundu.

SALDIRILAR 15 BÖLGEYİ ETKİLEDİ

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını bir kez daha hedef aldığını kaydetti.

Şmigal, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'YA YÖNELİK YOĞUN SALDIRI BU SABAH BAŞLAMIŞTI

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait "Tu-95" tipi savaş uçaklarından seyir füzesi fırlatılması tehdidine karşı ülke genelinde sabah erkenden sirenlerin çaldığı bildirilmişti.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığını kaydederek, enerji sistemindeki durumun "ağır" olduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'nun Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret edilerek, enerji çalışanlarının ülke genelindeki sorunları en kısa sürede çözmeye çalıştığı vurgulanmıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Uzmanların belirttiği gibi ise bunun nedeni tüm Ukrayna enerji ağındaki sorunlardan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı sonucu ölen ya da yaralananlar hakkında henüz net bilgi vermedi.

RUSYA'NIN İHA SALDIRISININ İKİNCİ DALGASI BAŞLADI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırının ikinci dalgasını başlattığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin resmi Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya tekrar İHA'lar fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların Ukrayna'nın Kiev, Çerkassi, Poltava ve Kirovograd yönünde görüldüğü kaydedildi.

KULEBA: "RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun bugün ülkesine düzenlediği yoğun füze ve İHA saldırısında sivillerin de hedef alındığını kaydeden Kuleba, "Rusya, sivillere karşı korkakça bir savaş yürütmeye devam ediyor, bu da savaş suçu teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba mesajında, Rus saldırılarının uluslararası toplum tarafından somut adımlarla kınanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kuleba ayrıca, uluslararası ortaklarından Ukrayna'nın, Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere yönelik uzun menzilli saldırılar düzenleme hakkını teyit etmelerini istedi.