Kurban eti nasıl dağıtılır, kaça bölünür, kurban eti nasıl pay edilir ve kimlere verilir? Son günlerde Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte internette en çok aranan konular Kurban Bayramına dair oluyor. Kurban etinin dağıtımı ile ilgili detaylar haberimizde. Kurban eti eşit olarak paylaştırılmalı. Kurbanda yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Peki kurban eti kimlere verilir? Kurban eti kaça bölünür? Kurban derisi ne yapılmalı ve kurbanın neresi yenmez? Kurbana dair merak edilen ayrıntılar...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR? (PAYLAŞTIRILIR)

Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir.

Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.

Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir.

Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.

Müslüman bir kimsenin kesip, gayrimüslimin yüzdüğü kurbanın etini yemek caizdir.

Ölü mü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çıkar ve hareket ederse, eti yenir.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? KURBAN ETİ MUHAFAZA ETME YÖNTEMLERİ

KURBAN DERİSİ NE YAPILMALIDIR?

Kurban derisi namaz kılan fakire verilir. Ne yapıldığı bilinmeyen yerlere vermemelidir. Evde de kullanılabilir. Parayla satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası fakirlere sadaka olarak verilir. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı da satılabilir.

KURBAN ETİ SATILABİLİR Mİ?

Kurbanın hiçbir yeri satılmaz. Bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini sadaka olarak vermek gerekir, ama kurbanın etiyle yenecek bir şey alınsa, o miktarı sadaka vermek gerekmez.

KURBAN ETİ NE KADAR SÜREYLE EVDE KALABİLİR?

Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir.

KURBANIN NERESİ YENMEZ?

Kurbanın ve her hayvanın şu yedi yeri yenmez: Akan kanı, zekeri, husyeleri [koç yumurtası denilen yerleri], bezleri [guddeleri], safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesi [mesanesi].

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?

Kurban etini, kesen de yiyebilir. Fakir zengin herkese de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere de verebilir.

KURBAN ETİ MUTLAKA DAĞITILMALI MI?

Kurban etini, kesen ve çocukları da yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmiye de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur. Zimmi olan gayr-i müslime de vermenin caiz olduğu Hindiyye ve Behcet-ül-fetâvâda yazılıdır.

KURBANI KESİNCE KARNINDAN YAVRU ÇIKINCA NE YAPILIR?

Kurbanı kesince, hayvandan çıkan yavru diri ise, yenmesi için, ayrıca kesmek gerekir. Fakat kurban sahibi yavrunun etinden yemez, yerse kıymetini fakire sadaka olarak vermesi gerekir. Yavruyu diri olarak tasadduk etmek müstehaptır. Kurbanın karnından çıkan yavru, ölü ise yememeli.

KURBAN ETİNİ YEMEK İÇİN BEKLETMEK LAZIM MI?

Kesilir kesilmez yenilebilir. Bir iki gün bekletilirse et tatlılaşır.

KURBAN ETİNİ SAKLAMAK GÜNAH MIDIR? KURBAN ETİ ÜÇ GÜNDEN FAZLA EVDE BIRAKILMAZ MI?

Kurban etini üç günden fazla saklamanın mahzuru yoktur. Etin üçte birini eve ayırıp, üçte birini komşulara, gerisini de fakirlere vermek müstehaptır.

Kurban nisabına malik bir kimse, geliri ile güç geçiniyorsa, etin hepsini kavurma yapıp, birkaç ay et parasından biriktirerek gelecek yılın kurban parası olarak saklaması ve böylece kurban kesme sevabından mahrum kalmaması çok iyi olur.

KAVURMA NASIL YAPILIR VE NASIL PİŞER? KAVURMA SAKLAMA YÖNTEMLERİ

ORTAK ALINAN İNEK KURBAN EDİLDİKTEN SONRA ETİNİ TARTARAK PAYLAŞMAK ŞART MIDIR? GÖZ KARARI PAYLAŞILIP HELALLEŞMEK YETERLİ OLUR MU?

Hayvan, kesilince kurban edilmiş olur. Ancak eti dinimizin bildirdiği şekilde paylaşılmazsa, haram işlenmiş olur. Paylaşmadan, hediye etmek de caiz olmaz. Tartmadan paylaşılırsa faiz olur. Göz kararı ile paylaşmak kâfi gelmez. “Hakkımı helal ettim veya sana hediye ettim” deseler de caiz olmaz. Faiz olmaması için eti tartmalı, eşit olarak paylaşmalıdır.

Taksimi mümkün olan bir şeyde, ortak olanların hisselerini ayırmadan önce, hiç kimseye hediye etmeleri de caiz değildir. Her birine et ile birlikte deri veya bacak yahut baş verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Bunun için deri ortağın birine, bacaklar dört ortağa, baş da ortağın birine verilir. Kuyruk, ciğer, işkembe, böbrek gibi organların hepsi bir kişiye veya hepsine paylaştırılabilir. Yani bunların etten ayrı özelliği yoktur. Yahut her biri diğerlerine bir defter, ikincisi bir mendil gibi şey de verirse tartmak gerekmez.

ORTAK KURBANIN BAŞINI VEYA CİĞERİNİ ORTAKLAR, DİLENCİYE VERSE, KALANINI TAKSİM CAİZ Mİ?

Evet, caizdir.