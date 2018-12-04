Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘MasterChef Kerem kimdir, MasterChef Kerem nereli, Masterşef Türkiye Kerem kaç yaşında’ gibi konular sıkça internette araştırılan MasterChef Türkiye konularından oluyor. TV8’in yeni yarışması, reytinglerde de iddialı bir konumda olmaya devam ediyor. İlk sıralarda yer alan yarışmada ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. MasterChef yarışmacıları kimlerdir, MasterChef jürileri kimlerdir, MasterŞef jürisi kim gibi konuların yanı sıra yarışmacıların da tek tek kim olduğu araştırılıyor.

MASTERCHEF KEREM KİMDİR? MASTERŞEF YARIŞMACISI KEREM KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye’nin hem izleyiciler hem de yarışmacılar tarafından sevilen isimlerinden olan Kerem’in kim olduğu internette sıkça araştırılıyor. MasterChef Kerem 25 yaşında ve aşçılık mezunu. Türkiye’nin en iyi aşçılarından birisi olmak isteyen Kerem, iddialı olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Kerem yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye’de birçok restorant ve otelde görev almıştır. Farklı ve iddialı tarifleriyle de bunu destekleyen Kerem, değişik sunumlarıyla da hem jüriden hem de izleyiciden tam puan alıyor.

Kendisini sözünde duran ve kimseden korkmayan biri olarak tanınan Kerem, söyleyeceklerini hiç gizlemiyor ve direkt olarak söylüyor.

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