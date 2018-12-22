Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde! MasterChef Uğur nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Uğur soyadı ne? MasterChef Uğur instagram adresi... MasterChef Uğur Kardaş kimdir? MasterChef finalisti olan Uğur, Kerem ile 'MasterChef' unvanını kazanmak için final bölümünde ter dökecek! Canlı olarak yayınlanacak olan MasterChef finali, büyük heyecana sahne olacak! MasterChef'in düşman kardeşleri olarak adlandırılan Kerem ve Uğur, finale kaldılar.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR? (MASTER ŞEF FİNALİSTİ UĞUR KARDAŞ KİMDİR)

MasterChef finalisti Uğur Kardaş 22 yaşında. Bekar olan Uğur, Çanakkaleli. Her fırsatta Çanakkaleli olduğundan bahseden Uğur, küçük yaşlardan beri mutfağa ilgili olduğunu ilk bölümlerden itibaren dile getirmişti.

Uğur, 'dedelik mesleğini' sonuna kadar yaşatacağını her fırsatta dile getiriyor.

Özellikle et yemeklerinde iddialı olan Uğur, kendine özgü pişirme yöntemleri ile hem jüri üyelerini hem de izleyicileri zaman zaman şaşırtıyor.

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MASTERCHEF UĞUR İNSTAGRAM SAYFASINDA PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

MasterChef Uğur, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram sayfası 'ugur.kardass' üzerinden paylaşımlarda bulunan Uğur, aşçılık yeteneğinin dışında yelken sporuyla da ilgileniyor. Paylaşımlarından motosiklet tutkunu olduğu ve motosikletle Türkiye’yi gezdiği anlaşılan Uğur, 'MasterChef' unvanını alabilecek mi heyecanla bekleniyor.