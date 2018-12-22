Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘MasterChef Kerem kimdir, MasterChef Kerem nereli, Masterşef Türkiye Kerem instagram adresi’ gibi konular sıkça internette araştırılan MasterChef Türkiye konularından oluyor. TV8’in fenomen haline gelen yarışması, 23 Aralık akşamı canlı yayınlanacak olan finalle sona eriyor! Birbirinden değerli üç jüri üyesi ve birbirinden değerli yarışmacıları ile ekranların fenomeni haline gelen yarışmada 'MasterChef' ünvanı kimin olacak merakla bekleniyor. MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, Kerem Giritlioğlu nereli gibi konulara dair detaylar sizlerle...

MASTERCHEF KEREM KİMDİR? MASTERŞEF YARIŞMACISI KEREM GİRİTLİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye’nin hem izleyiciler hem de yarışmacılar tarafından sevilen isimlerinden olan Kerem’in kim olduğu internette sıkça araştırılıyor. MasterChef Kerem 25 yaşında ve aşçılık mezunu. Türkiye’nin en iyi aşçılarından birisi olmak isteyen Kerem, iddialı olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Kerem yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye’de birçok restorant ve otelde görev almıştır. Farklı ve iddialı tarifleriyle de bunu destekleyen Kerem, değişik sunumlarıyla da hem jüriden hem de izleyiciden tam puan alıyor.

Kendisini sözünde duran ve kimseden korkmayan biri olarak tanınan Kerem, söyleyeceklerini hiç gizlemiyor ve direkt olarak söylüyor.

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OKUMAK İÇİN İNŞAATTA ÇALIŞMIŞ

Kerem Giritlioğlu Avustralya'daki aşçılık okuluna gidebilmek için inşaatlarda çalışmış. Bu fotoğrafını instagram hesabından 'asçı olacağım diye saniyede harçlık için didindiğim yıllar, sene 2012' diyerek paylaştı.

MASTERCHEF KEREM İNSTAGRAM HESABI

MasterChef Kerem, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 'pasaascisi' hesabını kullanan Kerem, hem yarışmadan hem de sosyal hayatından paylaşımlarda bulunuyor.