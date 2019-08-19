Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, antik kenti ziyaret etti
19.08.2019 - 18:20 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdoğan,antik kent,Yatağan,Muğla,
644823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/644823.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER