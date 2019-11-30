Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe FB şifresiz izle, Göztepe Fenerbahçe canlı izle, Göztepe FB maçı şifresiz izleme, Göztepe FB kaç kaç, Göztepe FB canlı skor... Süper Lig'in 13. haftası kritik karşılaşmalara sahne oluyor! Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Son 2 dış saha maçında 5 puan kaybeden sarı lacivertliler, bu durumu kırmak ve deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. 16 puanla 10. sırada bulunu Göztepe ise alacağı galibiyet ile üst sıralara tırmanmak ve moral bulmak istiyor. Maça dair merak edilen Göztepe Fenerbahçe şifresiz izle, Göztepe FB canlı skor gibi detaylar haberimizde sizlerle...

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GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de olacak! Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler yukarıda paylaştığımız linki kullanabilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak karşılaşmayı izleyebilirler.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Mossoro, Serdar, Jerome

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga , Rodrigues, Kruse

Süper Lig’de son 3 haftada mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 13. hafta maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Süper Lig’de geride kalan 12 haftada Göztepe 16 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral bulurken, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe’yi yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ise son lig maçında deplasmanda Malatyaspor’la golsüz berabere kalmıştı. Zirve takibini bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, zor deplasmanda 3 puan arayacak.

Moses kulübeye Rodrigues 11’e

Ersun Yanal, Göztepe deplasmanında kadroda değişime gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Rodrigues’i kulübeye çeken Yanal, bu kez Victor Moses’ı yedek bırakabilir. Nijeryalı oyuncu, son haftalarda performansıyla hayal kırıklığı oluşturmuştu. Bu akşam sağ kanatta Dirar ile Ozan’ın birlikte oynamaları bekleniyor. Garry Rodrigues ise 1 haftalık aranın ardından yeniden ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de iki eksik

Sarı-Lacivertliler’de dönüşleri dört gözle beklenen Max Kruse ve Vedat Muriç takıma katıldı. Fenerbahçe’nin Göztepe deplasmanı öncesi iki eksiği bulunuyor. Sakatlığı devam eden Mevlüt Erdinç, İstanbul’da bırakıldı. Mevlüt, tedavisine ve bireysel çalışmasına devam edecek. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Mauricio İsla ise bu akşamki karşılaşmayla birlikte cezasını tamamlayacak.

Göztepe’de Poko sakat

Ev sahibi ekipte önemli bir eksik bulunmuyor. 9. haftadaki Kasımpaşa maçında sakatlanan Andre Poko, bu akşam da forma giyemeyecek. Yeni Malatya mücadelesinde çift sarı kartla oyundan atılan Alpaslan Öztürk ise cezasını geçen hafta Alanya deplasmanında çekti. İlhan Palut’un stoperde Titi’nin yanında görevlendirdiği Alpaslan, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte ilk 11’deki yerine geri dönecek.

Göztepe’den Fenerbahçe’ye Bornova’da geçit yok

Süper Lig’de son 3 maçında Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda yenip evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalarak 7 puan toplayan Göztepe, yarın ağırlayacağı Fenerbahçe’ye son 2 sezondur Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda geçit vermedi. Lige 14 yıl sonra tekrar yükseldiği 2017-2018 sezonun ilk haftasında sarı-lacivertlileri ağırlayan Göz-Göz, seyircisiz oynanan maçta geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalarak maratona puanla başladı. Göztepe, geçen sezonun 3’üncü haftasında ise Fenerbahçe’yi Halil’in güzel golüyle 1-0 yenmeyi başardı.

Biletler tükendi

Son haftalarda çıkışa geçen sarı-kırmızılılar parolasını yine galibiyet olarak belirledi. Saat 20.00’de Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği karşılaşma öncesi Göztepeli futbolseverler 297 TL’den satışa çıkan VIP, 189 TL olan numaralı, 109 TL olarak belirlenen maraton ve 27.5 TL’ye satılan kuzey kale arkası biletlerini de günler öncesinden tüketti. Konuk Fenerbahçe taraftarları için misafir tribün biletleri 35 TL’den satılıyor. Sadece sakatlığı süren orta saha Poko’dan yararlanamayacak Göztepe’de defansta ve orta alanda görev yapan Alpaslan’ın cezası sona erdi.

Fenerbahçe ve Göztepe 51. randevuda

Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. mücadele olacak. Süper Lig’in kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu’nda oynadığı maç 0-0 berabere bitmişti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe 23, Göztepe 8 kez kazanırken, 19 karşılaşmadaysa taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda bugüne kadar alınan en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1’lik skorla almıştı.

Fenerbahçe, İzmir’de 18 yıldır kazanamıyor

İki takım arasında bugüne kadar İzmir’de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir’de Göztepe’ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0’lık skorla almıştı. İzmir’deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir’de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar’ın golüyle 1-0 kazanmıştı.