Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'nin büyük finaline saatler kaldı. Pazar günü gerçekleşecek olan ve büyük ödülün sahibinin belli olacağı yarışmada son 4'e kalan isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Alican Sabunsoy. MasterChef Alican boyu, kimdir, kaç yaşında gibi merak edilenler sıkça araştırılıyor. Güzide Mertcan ve Cemre Uyanık'tan sonra yarışmaya dahil olan ve oldukça büyük bir takipçi kitlesi elde eden Alican, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Master şef Alican kimdir diye merak eden izleyiciler için hakkındaki bilgileri derledik. İlk günden bugüne oldukça büyük değişim ve gelişme gösteren Alican MasterChef şampiyonu olabilecek mi? Finale kısa bir süre kala büyük heyecan sürüyor!

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR? MASTER ŞEF ALİCAN BOYU, YAŞI, HAYATI

MasterChef Türkiye'ye sonradan dahil olan Alican Sabunsoy 1991 yılında Adana'da doğdu. 28 yaşında olan Alican, lise eğitimini Adana’da, üniversiteyi ise Mersin’de tamamladı.

Aşçılık mesleğine memleketi Adana’da adım atan Alican, daha sonra İstanbul’a taşındı.

Alican'ın boyu internette en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Masterchef Alican’ın boyu 1.87 cm olarak biliniyor. Alican’ın doğum günü 5 Ocak, burcu ise Oğlak.

Daha önce suşi restoranında çalışan ve uzak doğu mutfağına oldukça hakim olan Alican Sabunsoy, 8 yıldır bu mesleği yapıyor. Alican Sabunsoy, aynı zamanda Adanalı olduğu için kebap ve kebap yemeklerinde iddialı olduğunu dile getiriyor.