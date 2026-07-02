ABD-İran hattında diplomasi trafiği hızlandı. Doha'da Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde mutabakat zaptı için önemli mesafe kat edilirken, tarafların müzakerelere devam etme kararı aldığı açıklandı.

Orta Doğu’nun diplomatik kalbi konumundaki Katar’ın başkenti Doha, bölgenin kaderini etkileyecek çok kritik bir müzakere trafiğine sahne oldu. Katar ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslarda, hazırlanan mutabakat metnine ilişkin ciddi bir mesafe kat edildiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar ve Pakistan'ın taraflarla gün boyu görüşme gerçekleştirdiğini ve mutabakat zaptı ile ilgili olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Tarafların önümüzdeki dönemde görüşmelere devam etmek üzere anlaştığı kaydedildi. Bir sonraki toplantının eski İran lideri Hamaney'in cenaze törenlerinin ardından mümkün olduğunca erken bir tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.

6 MİLYAR DOLAR MASADA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran heyetinin Katar'da özellikle Lübnan ile ilgili olarak ABD ile Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını, ABD heyetiyle görüşmediklerini söyledi.

Katar ilerleme var deyip son durumu açıkladı: ABD ve İran masadan kalkmıyor

Katar’da bugün gerçekleştirilen görüşmelerin sona erdiğini aktaran Garibabadi, “Aralarında Merkez Bankası yetkililerinin de olduğu Katarlı heyetle yapılan görüşmelerde ilk aşamada 6 milyar doların bir bölümünün kullanımına ilişkin konular ele alındı. İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli malların satın alınarak İran'ın kullanımına sunulması kararlaştırıldı.” ifadelerini kullandı.

Garibabadi ayrıca Katar’daki görüşmelere ilişkin, izleme grubu ile alakalı acil iletişim kanalının yarına kadar kurulması ve mutabakata ilişkin eksikliklerin belgeli olarak bildirilmesine dair kararlar alındığını söyledi.

TRUMP: GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la yürütülen diplomatik temaslara ilişkin iyimser mesajlar vererek, "İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Katar ilerleme var deyip son durumu açıkladı: ABD ve İran masadan kalkmıyor

Topyekün savaşa dönülüp dönülmeyeceği konusunda sorulan bir soruya ise, “En önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması.” yanıtını vermişti.

MUTABAKAT ZAPTI NELERİ İÇERİYOR?

Katar ve Pakistan'ın aracılığında hazırlanan mutabakat zaptı, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş kapsamında 60 günlük ateşkesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşmaya ulaşılması için bir takvim oluşturulmasını öngörüyor.

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