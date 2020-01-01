Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 resmi tatil günleri, 2020 bayramlar takvimi, 2020 resmi tatiller günleri açıklandı! 2020 yılının gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Resmi tatil günlerini araştıran milyonlarca çalışan ve vatandaş, hangi günler için ne gibi planlar yapılabilir, tatiller birleştirilebilir mi diye merak ediyorlar. İşte 2020 resmi tatilleri tablosu

İşte 2020 yılının resmi tatil günleri:

1 Ocak 2020 - Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

23 Mayıs 2020 - Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım Gün)

24 Mayıs 2020 - Ramazan Bayramı Birinci Günü Pazar günü

25 Mayıs 2020 - Ramazan Bayramı İkinci Günü Pazartesi

26 Mayıs 2020 - Ramazan Bayramı Üçüncü Günü Salı günü

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

30 Temmuz 2020 - Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım Gün)

31 Temmuz 2020 - Kurban Bayramı Birinci Günü Cuma günü

1 Ağustos 2020 - Kurban Bayramı İkinci Günü Cumartesi günü

2 Ağustos 2020 - Kurban Bayramı Üçüncü Günü Pazar günü

3 Ağustos 2020 - Kurban Bayramı Dördüncü Günü Pazartesi günü

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar

28 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı Arifesi Çarşamba Günü (Yarım gün)

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı: Perşembe