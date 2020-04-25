Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlıklı ve dengeli beslenme yaşamın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da büyük önem taşıyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Meltem Gök, Ramazan ayında beslenmeye ilişkin açıklamaya yaptı. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı ve mide rahatsızlığı gibi hastalıkları olanların oruç tutup tutamayacaklarını hekimlerine danışmaları gerektiğini ifade eden Dyt. Gök, bu gruptakilerin dışında kalanlar için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

“İftarı açtıktan sonra 15 dakika ara verin”

Ramazan ayı boyunca sahurun kahvaltı; iftarın ise akşam yemeği yerine geçebileceğini belirten Dyt. Gök, “Mutlaka sahura kalkın. Kan şekerini dengede tutmak için çok yemek yerine daha yavaş sindirilen ve daha uzun süre tokluk hissi sağlayan proteinli ve lifli yiyecekleri tercih edin. Yumurta, az tuzlu peynir, süt, yoğurt, mevsim yeşillikleri gibi yiyecekler tüketin. İftar ile sahur arasında en az 2 litre su için. Bununla birlikte enerji verirken sıvı ihtiyacımızı da karşılayacak olan ayran, maden suyu ve sebze sularını içmeye özen gösterin. İftara ılık su ve hurma, peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklarla veya çorba ile başlanabilir. Başlangıç sonrası mutlaka 15 dakika ara verilmelidir” dedi.



İftarda yemeklerin pişirme yöntemlerinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Dyt. Meltem Gök, özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemeklerin az yağlı tercih edilmesi gerektiğini ve bu yiyeceklerin yanına yoğurt, ayran, cacık, bol yeşillikli salata ve birkaç dilim tam tahıllı ekmek eklenebileceğini söyledi.

“Hızlı yemekten kaçının”

Hazımsızlığı önlemek için yemekleri hızlı yemekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Gök, “Yiyecekler yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yenilmelidir. Tarçın çayı sindirim sorunlarından kaynaklanan krampları ve şişkinlikleri azaltmaya yardımcı olur, zencefil çayı ise hazmı kolaylaştırır. Bu bitki çaylarının tüketilmesini öneriyorum. Çay ve kahve tüketimine dikkat edin, günde 2 veya 3 bardağı geçmeyecek şekilde az demli tüketin. İftar ve sahurda çok yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmalısınız. Şerbetli tatlılar tüketmek kan şekerinizin daha yavaş yükselmesine katkı sağlar“ diye konuştu.

“Ev içi egzersizi ihmal etmeyin”

İftardan 1,5 saat sonra 20-30 dakikalık normal tempolu yürüyüşler veya ev içi egzersizler yapılması gerektiğini vurgulayan Gök, bu aktivitelerin sindirime katkı sağlamanın yanında reflü ve hazımsızlık şikayetlerini azaltacağını da kaydetti