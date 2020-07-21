Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef 2020'de ilk tur elemelerinin heyecanı sürüyor! Birbirinden yetenekli aşçı adayları, MasterChef Türkiye'de bir üst tura yükselebilmek için 5 dakikada hünerlerini sergiliyor ve jüri üyelerini memnun etmeye çalışıyor.

MASTERCHEF ALİCAN BARUT KİMDİR?

Boşnak asıllı Alican Barut, 1933'ten beri hizmet veren lokantaların dördüncü kuşak temsilcisidir ve 30 yaşındadır. Alican Barut, MasterChef'e Düzce'den katılıyor. Aktif olarak üretim ve servis departmanın her alanında çalışan Alican Barut, MasterChef Türkiye'de başarılı olabilecek şef adaylarından biri olarak görülüyor.

MASTERCHEF ALİCAN HANGİ MESLEĞİ YAPIYOR?

Şef adayı Alican Barut, lokanta işletmeciliği ve aynı zamanda yelken eğitmenliği yapıyor. 9 yaşından beri yelken sporuyla ilgilenmeye başlayan Alican Barut, lise ve üniversite yılları boyunca eğitmenliğe devam etmiştir. 2005 yılında Alaçatı’da düzenlenen Ot Festivali'ne katılmış ve burada üçüncülük ödülü almıştır.