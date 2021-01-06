Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular İlan Tarihinden itibaren 15 gündür.

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