Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL



Her eğitim ve öğretim yılında öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitapları yetersiz bulan bazı okul idarecileri “yardımcı kaynak” adı altında öğrencilerden kitap almalarını istiyor. Velileri zor durumda bırakan bu durumun önüne ise bir türlü geçilemiyor. Yasak olmasına rağmen istenilen ek kaynakların masrafı okuldan okula değişiyor. İstanbul’un birçok ilçesinde ise durum biraz abartılmış... Bazı okullar yayın kuruluşu ve kırtasiye ismini vererek velileri kitap almaya zorluyor. Birçok okul ise bu işi artık direkt yönetiyor. Okul aile birliğinin aracı olduğu satışlarda para karşılığında ek kaynakları doğrudan okul temin ediyor. Vatandaş ek külfette isyan ederken; öğretmenler ücretsiz dağıtılan kitapların yetersizliğinden yakınıyor...



MECBUR ALIYORUZ

Üç çocuğu için 460 TL kitap parası ödeyen velilerden Fatmagül Uysal “Öğretmenin verdiği birçok ödev ders kitaplarından değil yardımcı kaynaklardan. Durum böyle olunca mecbur alıyoruz. Bu durumun dershanelerden farkı yok. Yine bir alternatife gidiliyor. Burada farklı bir sıkıntı var. Bu kitapların böyle olmasını isteyen kesimler var” dedi.



ORTAK BİR YOL ŞART

İki çocuğunu okutan Mehmet Salih “Devlet kitaplarının aslında gayet güzel anlatımı var. Ancak bu sınav yarışında çok boyutlu soruları görebilmesi için yardımcı kitaplar şart. Ama herkesin durumu yetmiyor. Ortak bir yol kaçınılmaz” görüşünde...



İÇERİK VE FORMAT ZAYIF

İstanbul’da 7 yıldır öğretmenlik yapan M. N. “Dağıtılan kitapların %60’ından hocalar memnun değil. Çünkü kitapların formatı, içeriği ve sistemi ciddi anlamda zayıf... Zaten kitaplar iyi olsa kimse kaynağa ihtiyaç duymaz” diye savunuyor.



YENİ RANT KAPISI

Bir başka öğretmen A. S. “Kitaplar yetersiz olabilir, lakin dört dörtlük yazılsa da yine beğenmeyenler çıkacaktır. Kaynak kitaplarda ciddi bir rant var. Bunun ekmeğini yiyorlar” dedi.



ÖĞRETENE BAKILMALI

23 senedir 6 farklı şehirde öğretmenlik yapan D. U ise şunları söylüyor: Yeni nesil öğretmenler kendileri çaba göstermeden öğrenci öğrensin diye bekliyorlar. Ödev verip duruyorlar. Öğretmenler kendini yenilemeli en büyük sıkıntının kaynağı burada...



MÜFETTİŞ GELİNCE SAKLA

Lise öğrencisi Ayşe Aydın “On iki ders varsa bunun 6’sından ek kitap istediler. Dersler ağır geldiği için yardımcı kitap mutlaka gerekli ama çok pahalı. Önceki gün müfettiş denetime gelecekti öğretmenlerimiz yardımcı kaynakları saklayın diye uyardı” dedi.

İSTEK İHTİYAÇ KAYNAKLI

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: Veliler tepkisinde haksız değiller... Özelikle yabancı kaynak hususunda istenilen ek kitaplar oldukça pahalı... Ama şunu kaçırmamalıyız. Okullardaki materyallere tedbir alınmalı. İhtiyaç var ki öğretmenler talepte bulunuyor. Ticari kaygısı olan mutlaka vardır olmaz demiyorum... Fakat hocalar öğrencilerine en iyisini vermek için uğraşıyor. Bu kadar sıkıntının olduğu ortamda eğitim rayında gidiyorsa öğretmenin fedakârlığındandır. Hizaya çekilecek birileri olacaksa öğretmenler en son sıradalar.

ÖĞRETMENE KULAK VERİLMELİ

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Esat Altıntaş: Meseleyle ilgili önce sahaya yani öğretmenlerimize kulak verilmeli, bu ciddi sıkıntının nereden kaynaklandığı bilimsel olarak tespit edilmeli ona göre nitelikli ders kitapları hazırlanmalı. Açıkçası ben de kızımdan ötürü ilkokul 1. sınıfta hazırlanan kitapları inceledim, maalesef tasarım ve içerik açısından o yaştaki çocukların dünyasına hitap edecek nitelikte bulmadım.