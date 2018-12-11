Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bu çalışmaların yanı sıra okullarda elini taşın altına atmaya başladı. Erzurum’daki Kâzım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, plastik oyuncaklara savaş açtı. Gençlerin amacı çocukları daha sağlıklı oyuncaklarla buluşturmak... Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen ve öğretmen İbrahim Küçükoğlu ile 35 öğrenci; büyük erkek ve kız çocukları için otomobil, tren, vagon, bebek, ev gibi oyuncaklar üretti. Selçuk Dağdelen, projeleri kapsamında yetim çocukları da sevindirmeyi amaçladıklarını söyledi.