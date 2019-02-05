Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi. THY’nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl 1.600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmî web sitesinden işe alım ilanı yayınladı. Türk Hava Yolları’nın kabiliyet programı olarak tanımladığı “TaKe-off” adı verilen program da gençlerin çalışacağı bölümler ise İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Kalite & Teknik, Mali, Operasyon, Planlama, Pazarlama & Satış, Turkish Cargo,Yatırım & Anlaşmalar olarak duyuruldu. THY Genel Müdürü Bilâl Ekşi “Gelin bu ailenin bir üyesi olun. Başvuru 4 Nisan’a kadar” dedi. THY, ayrıca kabul edilenlerin işe başlangıç tarihini ağustos ve eylül olarak duyurdu. İşe kabul edilenlerin çalışma yeri olarak ise İstanbul olarak açıklandı.