Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Ankara’da bir ilkokulda otizmli öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Bakanlık tarafından görevinden uzaklaştırılan öğretmenle ilgili haber gündemde çokça tartışılırken Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), şiddet gören çocuklara okul rehberlik servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde psikolojik destek hizmeti veriyor. Psikolojik destek hizmetleri ile çocukların bilişsel (zekânın işleyişiyle alakalı, kognitif), sosyal, duygusal ve davranışla alakalı gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması; kendini ifade etme, karar verme ve problem çözme gibi sosyal maharetlerle hayattaki ustalıklarını geliştirmesi sağlanıyor. Ayrıca, zorlu olaylarla baş etme maharetleri kazanması, sorumluluk sahibi bir fert olarak hayatına devam etmesi, kabiliyet, ilgi, ihtiyaç ve değer gibi mefhumlarla ilgili kararlar alması ve eğitime dair müspet tutum geliştirmesine yönelik olarak da destek veriliyor.

KORUYUCU TEDBİR

Bakanlık, şiddetin önlenmesine yönelik öğretmenlere de eğitim çalışması yapıyor. Bu kapsamda hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş çocukları destekleyecek rehber öğretmenlere Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı ile eğitim modülü hazırlandı. Yaklaşık 24 bin 100 öğretmene verilen bu eğitim modülünde suça sürüklenen, korunma ihtiyacı bulunan ve mağdur çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbirler anlatılıyor. Bu kılavuzla danışmanlık tedbiri uygulayan rehber öğretmenlerinin Çocuk Koruma Kanunu uygulamaları ve çocuk adalet sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.