Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Özel öğretimin payının artırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, söz konusu dönemde özel okul öncesi eğitim kurumlarında 147 bin 765, özel ilkokullarda 303 bin 868, özel ortaokullarda 335 bin 953 ve özel ortaöğretim (lise) kurumlarında 563 bin 112 olmak üzere, tüm eğitim kademelerindeki özel okullarda toplam bir milyon 350 bin 698 öğrenci eğitim gördü. Bakanlığın verilerine göre özel öğretimde en yüksek payı okul öncesi kurumlar aldı. Bu çerçevede, okul öncesi eğitimde özel öğretimin payı yüzde 15,70 oldu. Bunun yanında, özel öğretimin ilkokul eğitiminde payı yüzde 4,60; ortaokulda yüzde 6; lisede ise yüzde 13 olarak gerçekleşti.